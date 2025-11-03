Autor Cyberpunku chce v pokračování Keanu Reevese a má i plán, jak ho do hry obsadit
zdroj: CD Projekt RED

Autor Cyberpunku chce v pokračování Keanu Reevese a má i plán, jak ho do hry obsadit

PlayStation 4 PC Xbox One PS4 Pro Xbox One X PlayStation 5 Stadia Xbox Series Switch 2

3. 11. 2025 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Tvůrce původního stolního RPG Cyberpunk, Mike Pondsmith, by rád viděl Keanu Reevese zpět v roli Johnnyho Silverhanda i v chystaném pokračování Cyberpunku 2077. A to i přes to, jak Silverhand nakonec ve hře dopadne. Ve streamu studia CD Projekt Red diskutoval s vývojáři a prozradil, že už vymyslel způsob, jak ikonického teroristu vrátit do pokračování.

 

„Nedávno jsem viděl zprávy, že by se Keanu rád vrátil a znovu si zahrál Johnnyho. A víte co? Já mám způsob, jak ho oživit. Keanu, ozvi se mi,“ prohlásil Pondsmith s úsměvem.

Reevesův Johnny Silverhand byl jedním z nejsilnějších prvků Cyberpunku 2077 – charismatický rocker, anarchista a zároveň digitální duch, který vás provázel většinou příběhu. Ačkoliv závěrečné události hry ve většině možných konců jeho návrat příliš nenaznačují, Pondsmithův komentář znovu rozproudil spekulace, že by se mohl v pokračování přece jen objevit.

Cyberpunk 2077
Novinky
Keanu Reeves si chce v pokračování Cyberpunku 2077 zopakovat Johnnyho Silverhanda

Kyberpunkové RPG si po původně problematickém startu prošlo obrovskou proměnou. Díky rozsáhlým aktualizacím, přídavku Phantom Liberty a anime Cyberpunk: Edgerunners se z něj stalo jedno z nejuznávanějších RPG posledních let. V DLC se navíc objevil i Idris Elba.

CD Projekt Red zatím o pokračování mluví jen obecně. Studio se aktuálně soustředí především na Zaklínače 4, zatímco fanoušci Cyberpunku se mohou těšit alespoň na připravovaný seriál Cyberpunk: Edgerunners 2.

Smarty.cz
Tagy:
sci-fi RPG kyberpunk cyberpunk
Zdroje:
CD Projekt RED
Hry:
Cyberpunk 2077 Cyberpunk 2
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Představení
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Představení
Once Human x Palword
Once Human x Palword
Fight Club #748 – Soumrak gaučové kooperace
Fight Club #748 – Soumrak gaučové kooperace
Aphelion - Hide to Survive
Aphelion - Hide to Survive
Loulan: The Cursed Sand - Oznámení
Loulan: The Cursed Sand - Oznámení
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – Proti králi démonů
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – Proti králi démonů
Sleep Awake – Oznámení
Sleep Awake – Oznámení
Mouse P.I. For Hire – Datum vydání
Mouse P.I. For Hire – Datum vydání
Fallout 4: Anniversary Edition – Odhalení
Fallout 4: Anniversary Edition – Odhalení
Kingdom Come: Deliverance II – Mysteria Ecclesiae – Ukázka
Kingdom Come: Deliverance II – Mysteria Ecclesiae – Ukázka
Battlefield 6: Season 1 - Gameplay Trailer
Battlefield 6: Season 1 - Gameplay Trailer
No Man's Sky - Breach Trailer
No Man's Sky - Breach Trailer
Fight Club #747 – Bloodlines 2 a jiní krvesajové
Fight Club #747 – Bloodlines 2 a jiní krvesajové
Stalker 2: Heart of Chornobyl — PS5 Gameplay Trailer
Stalker 2: Heart of Chornobyl — PS5 Gameplay Trailer
Anno 117: Pax Romana – Podrobné představení
Anno 117: Pax Romana – Podrobné představení
Two Point Museum x Vampire Survivors
Two Point Museum x Vampire Survivors
Project Shadowglass - Early Alpha Teaser
Project Shadowglass - Early Alpha Teaser
Fight Club #746 – Moderní válka
Fight Club #746 – Moderní válka
Borderlands 4 - Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day - Teaser
Borderlands 4 - Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day - Teaser
Croc Legend of the Gobbos: Platinum Edition
Croc Legend of the Gobbos: Platinum Edition

Nejnovější články