Autor Cyberpunku chce v pokračování Keanu Reevese a má i plán, jak ho do hry obsadit

Tvůrce původního stolního RPG Cyberpunk, Mike Pondsmith, by rád viděl Keanu Reevese zpět v roli Johnnyho Silverhanda i v chystaném pokračování Cyberpunku 2077. A to i přes to, jak Silverhand nakonec ve hře dopadne. Ve streamu studia CD Projekt Red diskutoval s vývojáři a prozradil, že už vymyslel způsob, jak ikonického teroristu vrátit do pokračování.
„Nedávno jsem viděl zprávy, že by se Keanu rád vrátil a znovu si zahrál Johnnyho. A víte co? Já mám způsob, jak ho oživit. Keanu, ozvi se mi,“ prohlásil Pondsmith s úsměvem.
Reevesův Johnny Silverhand byl jedním z nejsilnějších prvků Cyberpunku 2077 – charismatický rocker, anarchista a zároveň digitální duch, který vás provázel většinou příběhu. Ačkoliv závěrečné události hry ve většině možných konců jeho návrat příliš nenaznačují, Pondsmithův komentář znovu rozproudil spekulace, že by se mohl v pokračování přece jen objevit.
Kyberpunkové RPG si po původně problematickém startu prošlo obrovskou proměnou. Díky rozsáhlým aktualizacím, přídavku Phantom Liberty a anime Cyberpunk: Edgerunners se z něj stalo jedno z nejuznávanějších RPG posledních let. V DLC se navíc objevil i Idris Elba.
CD Projekt Red zatím o pokračování mluví jen obecně. Studio se aktuálně soustředí především na Zaklínače 4, zatímco fanoušci Cyberpunku se mohou těšit alespoň na připravovaný seriál Cyberpunk: Edgerunners 2.