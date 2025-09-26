Automobilový festival příští rok zamíří do země vycházejícího slunce. Ve Forza Horizon 6 se projedeme Japonskem

Fanoušci se dlouho těšili a doufali, insideři to podtrhovali a nakonec to potvrzuje i samotný Microsoft. Forza Horizon 6 vyjde příští rok a odehrávat se bude v zemi vycházejícího slunce – Japonsku.
Vzhledem k zasazení si společnost pro představení nemohla zvolit vhodnější chvíli než Tokyo Game Show 2025. Rychlé oznámení proběhlo formou krátkého filmečku, kde se tvůrci ohlídli za předchozími díly série, aby pak mohli už napjatě vyhlížet zářnou budoucnost.
Střípek kromě jména, roku vydání a potvrzení lokace nepřinesl nic dalšího, proto si web Xbox Wire sedl s uměleckým ředitelem Donem Arcetem a kulturní poradkyní Kjóko Jamašitou, aby prodiskutovali důvody, proč zrovna Japonsko. A asi nikoho nepřekvapí, že jedním z hlavních důvodů je, že si jej přáli nejen fanoušci, ale i samotný vývojářský tým.
Jde o prostředí s unikátní kulturou, kterou reflektují nejenom automobily, ale rovněž hudba či móda. Mísí se tu moderní prvky s tradičními v jednolitém celku, jenž přináší ikonická a různorodá spojení. Aby se ducha těchto míst povedlo důkladně zachytit, tým do země vycestoval, aby získal referenční materiály a nasál místní atmosféru pro vytvoření věrné a živé rekonstrukce, která důvěrně zachytí zmíněnou kulturu, lokace i místní lásku k motorsportu. Ohledně konkrétních míst se zatím mlčí, potvrzené je ale Tokio a hora Fudži.
Jedním z důvodů, proč se Playground Games konečně pustili do Japonska, jsou též technické možnosti. Ty každým rokem rostou a zjevně už dospěly do té správné podoby, aby dokázaly správně reprezentovat zdejší reálie.,
„Krása her ze série Horizon spočívá v tom, že každá z nich nám přináší nové poznatky a způsoby, jak další díl udělat ještě větší a lepší. Kromě zohlednění zpětné vazby od hráčů jsme se také mohli opřít o praktičtější věci. Například DLC Forza Horizon 5 Hot Wheels nám značně pomohlo vyvinout nadzemní silnice ve virtuálním Tokiu,“ uvedl Arceta.
S Forza Horizon 6 se rovněž vrátí i systém ročních období, které by zrovna zde mělo nabídnout krásnou různorodost. Horká léta budou střídat zasněžené zimy, a mezi tím se dočkáte ikonické sezóny sakur – vzácných dnů, kdy po celé zemi kvetou třešňové květy. Vše prohloubené o důslednější ambientní ozvučení pro věrnější atmosféru.
Arkádové závody v lákavém prostředí příští rok zamíří na PC a Xbox Series X/S. S verzí pro PlayStation 5 se počítá, ale ta vyjde až s odstupem.