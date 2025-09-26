Automobilový festival příští rok zamíří do země vycházejícího slunce. Ve Forza Horizon 6 se projedeme Japonskem
zdroj: Microsoft

Automobilový festival příští rok zamíří do země vycházejícího slunce. Ve Forza Horizon 6 se projedeme Japonskem

PC PlayStation 5 Xbox Series

26. 9. 2025 10:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Forza Horizon 6
Forza Horizon 6
Forza Horizon 6
Galerie

Fanoušci se dlouho těšili a doufali, insideři to podtrhovali a nakonec to potvrzuje i samotný Microsoft. Forza Horizon 6 vyjde příští rok a odehrávat se bude v zemi vycházejícího slunce – Japonsku.

Vzhledem k zasazení si společnost pro představení nemohla zvolit vhodnější chvíli než Tokyo Game Show 2025. Rychlé oznámení proběhlo formou krátkého filmečku, kde se tvůrci ohlídli za předchozími díly série, aby pak mohli už napjatě vyhlížet zářnou budoucnost.

Střípek kromě jména, roku vydání a potvrzení lokace nepřinesl nic dalšího, proto si web Xbox Wire sedl s uměleckým ředitelem Donem Arcetem a kulturní poradkyní Kjóko Jamašitou, aby prodiskutovali důvody, proč zrovna Japonsko. A asi nikoho nepřekvapí, že jedním z hlavních důvodů je, že si jej přáli nejen fanoušci, ale i samotný vývojářský tým.

zdroj: Playground Games

Jde o prostředí s unikátní kulturou, kterou reflektují nejenom automobily, ale rovněž hudba či móda. Mísí se tu moderní prvky s tradičními v jednolitém celku, jenž přináší ikonická a různorodá spojení. Aby se ducha těchto míst povedlo důkladně zachytit, tým do země vycestoval, aby získal referenční materiály a nasál místní atmosféru pro vytvoření věrné a živé rekonstrukce, která důvěrně zachytí zmíněnou kulturu, lokace i místní lásku k motorsportu. Ohledně konkrétních míst se zatím mlčí, potvrzené je ale Tokio a hora Fudži.

Jedním z důvodů, proč se Playground Games konečně pustili do Japonska, jsou též technické možnosti. Ty každým rokem rostou a zjevně už dospěly do té správné podoby, aby dokázaly správně reprezentovat zdejší reálie.,

Forza Motorsport
Novinky
Konec legendy? Microsoft zdecimoval Forzu Motorsport. Herečka bojuje za záchranu Perfect Dark

„Krása her ze série Horizon spočívá v tom, že každá z nich nám přináší nové poznatky a způsoby, jak další díl udělat ještě větší a lepší. Kromě zohlednění zpětné vazby od hráčů jsme se také mohli opřít o praktičtější věci. Například DLC Forza Horizon 5 Hot Wheels nám značně pomohlo vyvinout nadzemní silnice ve virtuálním Tokiu,“ uvedl Arceta.

S Forza Horizon 6 se rovněž vrátí i systém ročních období, které by zrovna zde mělo nabídnout krásnou různorodost. Horká léta budou střídat zasněžené zimy, a mezi tím se dočkáte ikonické sezóny sakur – vzácných dnů, kdy po celé zemi kvetou třešňové květy. Vše prohloubené o důslednější ambientní ozvučení pro věrnější atmosféru.

Arkádové závody v lákavém prostředí příští rok zamíří na PC a Xbox Series X/S. S verzí pro PlayStation 5 se počítá, ale ta vyjde až s odstupem.

Smarty.cz
Tagy:
Závody Závodní arkáda otevřený svět
Zdroje:
Microsoft, TGS 2025
Hry:
Forza Horizon 6
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Call of Duty: Black Ops 7 – Zombies
Call of Duty: Black Ops 7 – Zombies
007: First Light – Gemma Chan
007: First Light – Gemma Chan
Age of Mythology: Retold – Heavenly Spear – Datum vydání
Age of Mythology: Retold – Heavenly Spear – Datum vydání
Hades II || GamesPlay
Hades II || GamesPlay
Forza Horizon 6 - Teaser Trailer | Tokyo Game Show 2025
Forza Horizon 6 - Teaser Trailer | Tokyo Game Show 2025
Deus Ex Remastered - Oznámení
Deus Ex Remastered - Oznámení
Saros - Gameplay Trailer
Saros - Gameplay Trailer
Marvel’s Wolverine - Gameplay Trailer
Marvel’s Wolverine - Gameplay Trailer
Fight Club #743 – Hororová renesance
Fight Club #743 – Hororová renesance
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - Oznámení
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - Oznámení
Age of Empires II: DE - Chronicles: Alexander the Great - Trailer
Age of Empires II: DE - Chronicles: Alexander the Great - Trailer
Silent Hill f || GamesPlay
Silent Hill f || GamesPlay
OD - KNOCK Teaser Trailer
OD - KNOCK Teaser Trailer
The House of Tesla – Ukázka k vydání
The House of Tesla – Ukázka k vydání
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 - Shrnutí
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 - Shrnutí
Fight Club #742 – Jsou dlouhé early accessy ke škodě?
Fight Club #742 – Jsou dlouhé early accessy ke škodě?
Nintendo Virtual Boy
Nintendo Virtual Boy
Resident Evil Requiem – Nintendo Switch 2
Resident Evil Requiem – Nintendo Switch 2
Hades II – Launch Trailer
Hades II – Launch Trailer
The Super Mario Galaxy Movie - Oznámení
The Super Mario Galaxy Movie - Oznámení

Nejnovější články