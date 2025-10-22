Arc Raiders mají ambiciózní plány na deset let dopředu
Arc Raiders mají ambiciózní plány na deset let dopředu

PC PlayStation 5 Xbox Series

22. 10. 2025 9:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Studio Embark má s chystanou hrou ARC Raiders opravdu velké plány. Vývojáři totiž oznámili, že s novým extraction shooterem nepočítají jen na pár sezón, ale rovnou na celé desetiletí. Podle šéfdesignéra Virgila Watkinse už mají vypracovanou dlouhodobou koncepci, která by měla hru udržet při životě minimálně dalších deset let.

„A není to málo Antone Pavloviči?“ zeptal by se největší Čech Jára Cimrman. Zřejmě nikoliv, Arc Raiders patří v současnosti k nejdiskutovanějším hrám žánru. Jestli si pozornost po úspěšné betě udrží i při vydání za týden, se uvidí, tvůrci jsou ale optimističtí a rozhodně ambiciózní.

„Interně jsme už dlouho označovali ARC Raiders za ‚desetiletý projekt‘. Je to naše ambice a podle ní plánujeme i množství a rozsah obsahu, který do hry chceme dostat,“ uvedl Watkins v rozhovoru na sociální síti X.

Zároveň ale dodal, že konkrétní podrobnosti o plánech po vydání zatím nechce slibovat, aby se studio nezavázalo k věcem, které by se později mohly změnit. ARC Raiders nebude free-to-play, ale podle vývojářů se investice hráčům bohatě vrátí, a to doslova tisícinásobně. Embark slibuje, že hru budou průběžně rozšiřovat a podporovat tak dlouho, jak to komunita a zájem hráčů dovolí.

Odvážná prohlášení o „desetiletém obsahu“ však vždy nesou určité riziko. Herní trh je nevyzpytatelný a pokud by hráčská základna po několika letech opadla, dlouhodobý plán by se mohl rychle rozpadnout. Z „desetiletých her“, které drží dodnes, můžeme jmenovat třeba Dotu 2, Counter-Strike 2 nebo Warframe. Pomineme-li MMORPG a extrémně populární vynálezce žánrů a esportové hry, je seznam velmi nuzný. Nezbývá než držet palce. Arc Raiders vychází 30. října na PC, PS5 a Xbox Series X/S.

Nejnovější články