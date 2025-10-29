zdroj: Don't Nod

Aphelion ukázal druhou hratelnou postavu i mimozemskou hrozbu. Sází na emotivní sci-fi thriller

29. 10. 2025 13:30

Aphelion
Aphelion
Aphelion
Francouzské studio Don’t Nod na ID@Xbox Showcase představilo nový trailer k připravované sci-fi akční adventuře Aphelion, kterou chystá na příští rok. Ukázka představila druhého hratelného protagonistu, kdy se vedle Ariane Montclair ujmete také jejího partnera Thomase Crosse. Oba přežili havárii lodi Hope-01, ale zůstali od sebe odděleni na nehostinné planetě Persephone.

Jejich odlišné přístupy se promítnou přímo do hratelnosti. Zatímco Ariane se nezdráhá riskovat, raněný Thomas postupuje opatrněji a mnohem víc spoléhá na pozorování a dedukci.

Aphelion
Aktuality
Aphelion je odvážným vstupem studia Don't Nod do vesmíru

Trailer také představil tvora zvaného Nemesis, agresivní zhmotnění místní inteligentní formy života. Přímý boj s příšerou z hlubin oceánů Persephone není možný, jádrem boje o přežití tedy bude plížení, schovávání se a hledání cesty vpřed pod neustálým tlakem neviditelného pronásledovatele. Don’t Nod mluví o napětí, které vzniká nejen z bezprostředního ohrožení, ale i z postupného odkrývání toho, odkud Nemesis pochází a proč astronauty vlastně sleduje.

Tisková zpráva také potvrzuje spolupráci s Evropskou vesmírnou agenturou. Don't Nod k Aphelionu přistupuje autenticky i v estetice kosmických misí, což dokládá i vlastní nášivka Hope-01 navržená právě ve spolupráci s ESA. Symbolicky propojuje tradici reálných expedic s futuristickou vizí příběhu. Nášivka dle slov tvůrců reprezentuje hodnoty kosmického programu, jako je naděje, odvaha a ochota vstoupit do neznáma, které se přímo pojí s hlavním motivem hry: dvě lidské bytosti uvízlé na hranici sluneční soustavy bojují o přežití navzdory izolaci a strachům.

Aphelion vyjde v roce 2026 na PC, Xbox Series X/S a PlayStation 5, od prvního dne bude v programu Xbox Play Anywhere k dispozici také v rámci Game Passu.

Tagy:
cesta do vesmíru sci-fi parkour příběhová akční adventura
Zdroje:
Don't Nod
Hry:
Aphelion
