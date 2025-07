5 mobilních her, které ovládly svět (a Česko). Znáte je?

1. 7. 2025 11:54 | Herní kuriozity | autor: Tomáš Mlýnský

Ještě před pár lety se na mobilní hraní pohlíželo s despektem. Pro mnohé to byly jen jednoduché „tapovací“ hry do tramvaje, zabijáci času plní reklam a mikrotransakcí. Dnes je ale situace zcela jiná. Mobilní platformy se staly nejen největší herní scénou na světě, ale také jedním z hlavních motorů vývoje a inovací v celém herním průmyslu.

Podle analytické společnosti Newzoo by měl trh s mobilními hrami v roce 2025 překročit hranici 110 miliard dolarů. To znamená, že mobilní hry vygenerují víc příjmů než hry pro konzole a PC dohromady. A přitom je jejich vstupní bariéra prakticky nulová – chytrý telefon má dnes skoro každý a většina mobilních her je zdarma ke stažení.

Mobilní hraní navíc zažívá prudký technologický růst. Výkon moderních telefonů se přibližuje některým starším konzolím, displeje mají vysoké rozlišení i obnovovací frekvence a cloudová hraní (například Xbox Cloud Gaming nebo GeForce NOW) přinášejí možnost hrát plnohodnotné tituly i na starším zařízení. K tomu se přidává zlepšující se podpora ovladačů, crossplay a pokročilá personalizace herního zážitku.

Změnila se i demografie. Mobil už dávno není doménou dětí a příležitostných hráčů. Hry jako Call of Duty: Warzone Mobile, Honkai: Star Rail nebo Clash Royale dokazují, že i „hardcore“ publikum nachází v mobilním hraní plnohodnotnou výzvu. Casual hráči se pak přesouvají ke společenským hrám jako Monopoly GO! nebo Roblox, kde hraje roli kreativita a komunita.

A jak je to v Česku? Podle průzkumu agentury Median pro ČTK z roku 2024 hraje mobilní hry alespoň občas zhruba polovina české populace s chytrým telefonem. Hrají lidé všech věkových kategorií – mladí během přestávek ve škole, dospělí večer po práci i senioři při čekání na autobus. Dominantní platformou je Android, ale i iOS má svou loajální hráčskou základnu. Významně roste i hraní za chůze a mimo domov díky rozšířeným neomezeným datovým tarifům.

Mobilní hraní už zkrátka nelze brát na lehkou váhu. Je to živoucí, neustále se vyvíjející svět, ve kterém vznikají nové žánry, monetizační modely a globální komunity. Ať už hrajete akční battle royale, tahové sci-fi RPG, strategickou karetku nebo jen posíláte kostku na digitálním hracím plánu, jste součástí obrovského fenoménu.

V následujícím přehledu se podíváme na pětici her, které v roce 2025 nejvíce ovládly světové i české mobilní obrazovky. Některé jsou novinky, jiné stálice, ale všechny mají jedno společné: Přitáhly miliony hráčů a formují budoucnost mobilního hraní.

Styl: Sci-fi JRPG

Zajímavost: přes 100 milionů stažení

Studio HoYoverse (autoři Genshin Impact) znovu trefilo jackpot. Honkai: Star Rail spojuje propracovaný tahový boj, silný příběh a anime styl, který přitahuje miliony hráčů po celém světě. Hra je doslova obří – jak obsahem, tak produkčními hodnotami.

Monopoly GO!

Styl: Deskovka

Zajímavost: Denní tržby až 2 miliony USD

Znáte Monopoly, ale teď je to sociální mobilní bomba. Díky neustálým eventům, jednoduchému ovládání a návykové smyčce je hra nečekaným fenoménem. Navíc přidala nové prvky jako sabotáž přátel a online duely, které posouvají klasiku do 21. století.

Styl: Akční battle royale

Zajímavost: propojení s účtem z PC či konzole

Mobilní verze Warzone nabízí AAA zážitek na malém displeji. Mapa Verdansk, dynamické přestřelky, známý gunplay a propojení s PC/konzolí dělají z této hry nekompromisního tahouna. Plná podpora ovladačů a optimalizace na nové čipsety dává pocit konzolového hraní v kapse.

Styl: Strategická karetní hra

Zajímavost: oficiální esport

I po letech zůstává Clash Royale nesmrtelnou ikonou mobilní strategie. Pravidelné aktualizace, nové jednotky, vybalancovaný matchmaking a esportová scéna drží tuto „věžovku s kartami“ neustále při životě. Skvělá na krátké hraní i dlouhé seance.

Roblox

Styl: Herní platforma

Zajímavost: 300+ milionů uživatelů měsíčně

Roblox není hra – je to celý vesmír. Díky mobilnímu klientu má přístup k milionům miniher každý, kdykoliv a kdekoliv. Pro mladší publikum je to novodobý Minecraft, pro vývojáře ráj s potenciálem výdělku. A pro byznys? Zlatý důl.