Proč si myslím, že PlayStation 5 bude mít hlučnější chlazení než Xbox Series X

14. 6. 2020 10:00 | autor: Jiří Svák

Tak už jsme se dočkali. Design PlayStationu 5 je venku a zdá se, že nepůjde o nějakou nekonvenční záležitost. Názory, zda jsou hezčí oblé tvary, nebo ostře řezané hrany, nechám na vkusu každého z vás, důležitější ale je, jak design ovlivní možnosti chlazení. A v tomhle má dle mého názoru zatím navrch Xbox Series X.

Sony se očividně vydalo směrem načrtnutým předchozími generacemi. Úzký tvar konzole nedává příliš prostoru na jiné umístění ventilátoru než paralelně s bočnicemi zařízení. Ventilátor, ať už bude jeden velký, anebo jich bude vícero pro jednotlivé komponenty, si bude muset při nasávání vzduchu i jeho výfuku vystačit s průduchy na horní a zčásti i na čelní straně.

Nabízí se tak podobné chlazení jako v případě PlayStationu 4, kde Sony instalovalo jeden radiální ventilátor, který profukoval pasiv s trojicí heatpipe napojenými na čip konzole. Radiální ventilátor ale není zrovna šampionem v poměru tlak vzduchu versus hlučnost, což je jeden z důvodů, proč to PS čtyřka za své akustické vlastnosti schytávala.

PlayStation 4 bez horního krytu. Jediný radiální ventilátor má na starost chlazení jak APU, tak i napájecího zdroje. | zdroj: Wired

Vzhledem k tomu, že jsou průduchy chlazení na obou bocích zařízení, si umím představit i alternativní konstrukci. Sony by mohlo osadit velký ventilátor pod bočnici, kolmý ke komponentám, který by vzduch tahal z průduchů a ofukoval součástky pod ním. Chladný vzduch by se šířil do vnitřního prostoru šasi, odkud by nesměrově unikal průduchy ven.

Ještě lepší by bylo řešení s ventilátory po obou stranách komponent – jeden by skrze průduchy tahal, druhý vyfukoval. Tím by se mohlo dosáhnout výraznějšího směrového airflow. Vzhledem k nízké výšce konzole ale nepředpokládám, že by se dovnitř taková konstrukce vešla, nehledě na složitost uspořádání komponent pod ventilátory, které by muselo umožňovat alespoň nějaký průchod vzduchu skrz.

Že by to mohlo fungovat takhle? Asi ne. | zdroj: vlastní

Obě nastíněné varianty ale teoreticky nedosahují úrovně řešení v Xbox Series X. Ten má výhodu v jednom centrálním ventilátoru na vrchu přístroje a ve své čtvercové základně.

Poměrně velký axiální ventilátor bude vzduch tahat ze spodku konzole, prohánět přes pasivy a výparníkovou komoru a nahoře vyfukovat. Kvádr s čtvercovou podstavou zase umožnil komponenty naskládat kolem pomyslné středové osy, takže lze snadněji dosáhnout prostupnosti vzduchu.

zdroj: vlastní

Jeden velký ventilátor má navíc potenciál být tichý. Známe to z PC sestav. Čím větší je ventilátor, tím menší může mít otáčky na udržení určitého tlaku vzduchu. A čím nižší jsou otáčky, tím nižší může být hlučnost (závisí samozřejmě i na tvaru, materiálu a uspořádání lopatek, zavěšení rotoru a podobně, ale rychlost otáčení je jednou z hlavních složek akustiky ventilátoru).

Pokud Xbox Series X umístíte nastojato, můžete rovněž počítat s komínovým efektem chlazení, kdy teplo přirozeně stoupá nahoru (v podstatě i bez pomoci ventilátoru by se zahřátý vzduch dostal časem ven).

Kdo se někdy zajímal o stavbu PC, už ví, že podobného komínového efektu se snažili dosáhnout i výrobci skříní jako třeba Silverstone. Ti se ale museli přizpůsobovat rozměrům komponent a jejich zapojení podle standardu ATX, zatímco Microsoft má v tomhle volné ruce, mohl by tak dosáhnout dobrých výsledků.

Samozřejmě, jsou to jen domněnky, dokud Sony neukáže vnitřní uspořádání své konzole. A dokud nebudeme mít obě zařízení na stole ke srovnání, nemůžeme si být jisti ničím. Klidně můžou inženýři ze Sony přijít s nějakým nevídaným řešením.

Spíš bych se ale přikláněl k tomu, že se japonský gigant vydá konvenční cestou. Úzký tvar PlayStationu 5 revoluci v konstrukci chlazení činí méně pravděpodobnou. Xbox Series X tak má, alespoň na papíře, vyšší potenciál pro nižší hlučnost chlazení.