Proč hráči mohutně kritizují československé DLC pro Armu 3?

29. 6. 2021 17:00 | Komentář | autor: Pavel Bier

Program Creator DLC pro Armu 3, populární střílečku od české firmy Bohemia Interactive, byl od začátku kontroverzní. Hlavní myšlenkou bylo přinést do hry obsah od tvůrců třetích stran, který by jinak neměl šanci vzniknout, alespoň ne v podobném rozsahu, jaký se nakonec dostal do rukou hráčů. Což řadě lidí tak trochu znělo, jako že chce Bohemka prodávat placené modifikace, a to se v herním průmyslu nenosí.

No a skutečně. Před pár týdny jsme vás informovali, že rozšíření zvané CSLA Iron Curtain se stalo vůbec tím nejhůře hodnoceným DLC v historii celé hry. Co za tím stojí?

Od dobrého k horšímu

Pojďme to vzít hezky od začátku, protože pro vlnu nevole je třeba uvést základní kontext – zejména pak pochopit, že hráčské publikum na první dvě Creator DLC zdaleka nereagovalo tak agresivně.

Úplně první rozšíření z programu Creator, Global Mobilization, to nemělo lehké, protože prošlapávalo cestičku ostatním. Pěkný, v některých detailech velmi propracovaný obsah bohužel doplnila nemastná kampaň se špatně reagující AI, která způsobovala zasekávání scénářů a nemožnost jejich dohrání. V době vydání úctyhodně veliká mapa zase obsahovala dost nevzhledné interiéry. Mnohé z těchto chyb se podařilo týmu Vertexmacht časem opravit a postupně přidávaný nový obsah dokázal napravit původně nepříliš dobrou pověst tohoto DLC.

Po delší odmlce se vynořil hit jménem Prairie Fire, který dokázal platformu Arma 3 využít po svém a přinést unikátní atmosférický zážitek zaměřený na kooperativní hraní. Spousta nového obsahu a neobvyklé zasazení dokázaly zastínit kolísající přístupnost a těch několik chyb, které se tu a tam při hraní vynořily. Nový herní mód Mike Force dokázal navíc mnohé hráče přesvědčit, že tohle DLC nebude jen jednorázovou záležitostí. Komunita byla spokojená.

V té době se již čekalo na vydání DLC Iron Curtain od veteránů studia ČSLA. Vydání bylo odloženo z konce roku 2020 o osm měsíců, aby autoři měli čas hru doladit. A určitě to pomohlo, ale všechny problémy se vyřešit nepodařilo.

To samé, líp i hůř

Autoři z malého sedmičlenného týmu ČSLA museli podle všeho svést bitvu na více frontách. Především bojovali sami se sebou, protože se pokoušeli přinést obsah, který již dříve sami vydávali do předchozích her série, a tudíž mohli být snadno obviňováni z recyklování.

Protiargumentem je nová mapa Gabreta, která se zdá být hlavním důvodem, proč se mnoho lidí, i přes všeobecnou nespokojenost, rozhodlo si DLC ponechat, místo aby žádalo o vrácení peněz. Někteří sice mapě vytýkají, že jde jen o další zalesněnou východoevropskou lokaci (podobně jako Livonie či Černarus), ale dostatek nových dobových objektů a propracovanost mnoha atmosférických míst hovoří proti přílišné kritice.

Dalším, dost zásadním problémem je nepřesvědčivá kvalita nabízeného obsahu. Tvůrci upřednostnili kvantitu před kvalitou a využili i dříve vytvořené licencované zdroje z předchozích her série, které, ač prošly úpravami, jsou často nadále podobné zdrojovým modelům či modelům ze zdarma dostupných modifikací vycházejících ze stejného zdroje. Proto byli autoři, nutno říct, že nesmyslně, obviňováni z jejich vykrádání.

U některých nově přidaných dopravních prostředků bohužel kvalita zpracování nedosahuje úrovně dostupných modifikací. Absence interiérů tanků taktéž mnohé nepotěšila. U zbraní se ukazuje, že Iron Curtain sice nabízí kvalitní modely a textury v porovnání s ostatními mody či Creator DLC, ale zase postrádá propracovanější animace, se kterými se jejich předchůdci dokázali vypořádat lépe. A budoucí updaty by se rozhodně měly věnovat nedokonalé zvukové stránce.

Iron Curtain navíc trápí absence obsahu, který tým vydával v minulosti či který byl v předchozích hrách a Creator DLC dostupný. Jde o kampaň a v tomto případě také český rádiový protokol. Sami autoři uvedli, že se pokusili využít amatérských služeb, ale to nebylo vydavatelem přijato. Obdobně vniveč prý vyšla prosba o pomoc s rádiovým protokolem.

Příliš obyčejná

Iron Curtain zkrátka není dostatečně výjimečná. To, co nabízí, nelze označit za vyloženě špatné, ale konkurence na poli zdarma dostupných modifikací zaměřených na 80. léta je již teď velká. V některých ohledech nabízí více, jinde zase ztrácí. Ano, přehlédnuté chyby se v brzké době napraví, další nový obsah zřejmě dorazí, ale pachuť z nepovedeného rozjezdu tu zůstane.

Ukazuje se, že snaha kompenzovat sníženou cenou chybějící obsah a ne úplně vyrovnanou kvalitu nezafungovala a hráči dali patřičně najevo svou nespokojenost. Je teď na vydavateli, aby se s tím vyrovnal a dal jasněji najevo, co od programu můžou hráči nadále čekat. Bohemka prozatím přiznala pochybení v zajištění dostatečné kvality a přislíbila, že do konce července může každý DLC na Steamu vrátit bez udání důvodu.

Nabízí se tedy zásadní otázka. Pokud budou budoucí Creator DLC muset přijít s větším množstvím obsahu v lepší kvalitě, nebudou z celého procesu vyřazeny týmy pracující na amatérské úrovni? A není škoda, že tím Arma 3 potenciálně přijde o spoustu zajímavých novinek?

Uvidíme, jestli se Bohemka a její partneři pokusí ještě jednou vyzkoušet, zda si lidi koupí levnější DLC s menším množstvím unikátního obsahu. Po Iron Curtain to ale budou mít budoucí pokusy mnohem těžší.