Xbox Series X otestován na starších hrách: Vyšší FPS, rychlejší načítání

29. 9. 2020 17:30 | Hardware | autor: Jiří Svák

Některé z velkých světových redakcí dostaly možnost prověřit výkon Xboxu Series X v režimu zpětné kompatibility. Není to test, který by ukázal, jak na nové konzoli poběží hry další generace (starší tituly nemohou využívat všechny hardwarové a softwarové novinky next-genu), přesto názorně demonstruje hrubý výkon CPU/GPU a rychlost SSD. Alespoň to hlásí první hands-on testy IGN a Digital Foundry.

V první řadě: Xbox Series X se zdá být velmi tichý. V Read Dead Redemption 2 výrazně tišší než Xbox One X, což je dobrý signál, protože nová kovbojka patří mezi výkonnostně náročné tituly. Na úplné zhodnocení provozních vlastností bude nicméně nutné počkat na testy nových her, které hardware konzole prověří v úplnosti.

Výkon každopádně nezklamal. U starších her můžete očekávat až dvojnásobné FPS, tedy skok z 30 na 60. Ale má to samozřejmě své háčky. Pokud vývojáři do hry implementovali limit 30 FPS, ten konzole v rámci zpětné kompatibility odpárat nedokáže. Dokáže však zajistit, aby v rámci tohoto limitu nedocházelo k propadům FPS nebo snižování dynamického rozlišení, jak toho jsme mnohdy svědkem u aktuální generace.

Jinými slovy, ve 4K módu můžete u většiny her čekat plynulejší chod, a pokud hra nabídne běh v 60 FPS, pak i konzistentní vizuální kvalitu, protože nebude potřeba, aby pro udržení cílových FPS hra snižovala rozlišení nebo detaily.

Test Final Fantasy XV na Xbox Series X v režimu zpětné kompatibility. Oproti Xbox One X má nová generace jasně navrch, drží 60 FPS. | zdroj: Digital Foundry

Slovo „většinou“ ale v minulém odstavci není náhodou. Třeba Sekiro: Shadows Die Twice se na stabilních 60 FPS nedostane a na Xboxu Series X běží spíše mezi 50–60 snímky za sekundu. Pravděpodobně to můžeme dát za vinu režimu zpětné kompatibility, který musí emulovat chování minulé generace, je tak pochopitelné, že ne vždy bude možné využít veškerý dostupný výkon.

Podobně to vypadá v Monster Hunter World, který trpí negativními efekty rozkolísaného framerate. Obě hry se tak jeví jako ideální kandidáti na využití variabilní snímkovací frekvence (VRR).

Pokud nevíte, o co jde, nabízím zjednodušené vysvětlení: Displej televize nebo monitoru má fixní obnovovací frekvenci (například 60/100 Hz v případě PC monitoru či 50/100 Hz u televize). Výstup grafického čipu naproti tomu kolísá podle náročnosti scény, což PC hráči velmi dobře znají. Pokud hra na konzoli nemá vývojáři napevno určený běh v 30/60 FPS, nesoulad kolísajících FPS s fixní obnovovací frekvencí displeje může vyústit v horizontální pruhy v obraze nebo trhání. VRR tohle úspěšně řeší: přizpůsobí obnovovací frekvenci výstupu GPU, čímž negativní jevy eliminuje.

Aktuální generace Xboxu One už touhle technologií disponuje, nicméně si troufám odhadnout, že v nové generaci najde VRR širšího uplatnění. Nejenže začneme vídat vícero titulů s odemčenými limity FPS, ale hráči by mohli konečně dostat na výběr z televizí podporujících tuto technologii (takových není momentálně na trhu mnoho a jde z velké části o drahé top modely).

Výkon Xboxu Series X je patrný i při načítání her. Rychlé SSD zkracuje minutové loadingy starších titulů na záležitost 10, 20 sekund, na podobný čas se dostane také start konzole.

zdroj: Xbox

Plně funkční i v režimu zpětné kompatibility je také novinka Quick Resume, která dokáže hibernovat vícero her naráz. Návrat do nich je pak okamžitý, nečeká se na spuštění ani na načítání uložené pozice. Xbox Series X tak vskutku umožňuje plynulé přepínání mezi několika rozehranými tituly.

Je tedy pravděpodobné, že s přechodem na novou generaci skončí starší Xboxy v krabicích a jediným zařízením od Microsoftu ve většině obýváků zůstane Xbox Series X, který bude mít smysl i pro hráče starších titulů. Z prvních testů to tak jednoznačně vypadá. Teď je otázka, zda takovou funkci dokáže naplnit i PlayStation 5, který v otázce zpětné kompatibility není tak velkorysý.