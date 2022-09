Test ovladače Turtle Beach Recon. Ideální náhrada za oficiální Xbox gamepad?

27. 9. 2022 18:00 | Hardware | autor: Jiří Svák

Přiznám se, že dlouhou dobu pro mě měly ovladače třetích stran auru nějaké náhražky. Podivná designová rozhodnutí, odlišné uspořádání ovládacích prvků (často samoúčelné) a mnohdy i kompromisní zpracování. Nešlo mi to do hlavy: Proč nevzít etalon v podobě osvědčeného tvaru původního ovladače, zachovat jeho funkčnost a k tomu přidat něco navíc? Nebyla by to lepší cesta?

Naštěstí to už výrobci povětšinou pochopili a nesnaží se vynalézt znovu kolo, ale spíš přesvědčit zákazníka bonusovými funkcemi. Platí to i pro předmět této recenze, ovladač Turtle Beach Recon.

Design a funkce ovladače

Ve srovnání se značkami typu HyperX, Razer, SteelSeries nebo Logitech není firma Turtle Beach u nás příliš známá. V zámoří má ale dlouhou historii, především co se herních headsetů týče. Postupně se do jejího portfolia přidaly i další herní periferie včetně gamepadů.

Právě jeden z takových ovladačů mám před sebou na stole. Turtle Beach Recon je určený pro Xbox a PC, sází tedy na design velmi podobný ovladači pro Xbox Series X/S, a to včetně nového tlačítka pro sdílení a kulatého D-padu (ovladač generace Xbox One měl D-pad ve tvaru kříže). Stejné je i rozhraní USB-C, kterým ovladač připojíte k vašemu zařízení. A nechybí ani 3,5mm jack pro headset/sluchátka.

zdroj: Vlastní foto autora

Na první pohled je ale zřejmé, že o původní ovladač nejde. Prozrazují to pogumované gripy, které základní Xbox ovladač vůbec nemá a v upravené verzi ovladače na míru (vizte Xbox Design Lab) nepokrývají takovou plochu úchytů. Hlavním poznávacím znamením je ale bezesporu panel přídavných funkcí nad tlačítkem Xbox, který se váže nejen k herní komunikaci, ale míří také do esportu. O tom vzápětí.

Pokud byste gamepad otočili, všimnete si dvojice spodních tlačítek po vzoru modelu Xbox Elite. Zároveň na těle ovladače začnete postrádat šachtu pro vložení baterie. Ano, ovladač Turtle Beach Recon je pouze drátový, což je jeho hlavní překážkou stát se plnohodnotnou náhradou původního Xbox gamepadu. Sice je v krabici přibalen i opletený kabel o délce 3 metry, který má potenciál překlenout prostor mezi pohovkou a televizí, kdo ale chce mít při hraní na zemi natažený drát? To bude u tohoto modelu zásadní zádrhel.

zdroj: Vlastní foto autora

A co má Turtle Beach Recon navíc? Kromě zmíněné dvojice spodních tlačítek jde především o ovládací panel, který sdružuje všechny bonusové funkce gamepadu. Panel částečně supluje starý Xbox Chatpad, který mimo klávesnici (tu Turtle Beach Recon samozřejmě nemá) umožňoval ovládání hlasitosti konzole či vypínaní mikrofonu. To samé najdeme i na Reconu. Pro nastavení hlasitosti konzole slouží podlouhlý volič na panelu vlevo, zvlášť je pak ovládání hlasitosti chatu hry napravo. Jedním tlačítkem lze mikrofon úplně vypnout.

Ovladač umí nastavit i odposlech. To se hodí v případě, kdy sluchátka mají velkou míru utlumení nebo zvuk hry je hlasitý, a vy tudíž přirozeně neslyšíte svůj hlas při mluvení do mikrofonu. Intenzitu odposlechu lze navolit ve čtyřech úrovních.

Přítomný je i ekvalizér se čtyřmi presety. Kromě defaultního zvuku nabízí Recon ještě posílení basů, mix zvýraznění basů a výšek nebo lepší slyšitelnost hlasů.

Poslední ze zvukových prvků pokukuje po progamingu, nebo alespoň po hráčích, co se věnují kompetitivnímu hraní v multiplayeru. Separátní tlačítko se znakem „S“ aktivuje takzvaný „Superhuman Hearing“, což je marketingová přezdívka pro funkci zvýraznění subtilních zvuků typu kroky nebo přebíjení zbraně. Díky tomu byste měli dříve odhalit protivníka, a získat tak v zápase výhodu.

zdroj: Vlastní foto autora

Aby výše vyjmenovaná vylepšení a nastavení fungovala, je nutné připojit headset. K tomu je na ovladači 4pólový 3,5mm jack, do kterého pasují sluchátka s kombinovaným konektorem audio + mikrofon. Pokud v konektoru sluchátka mít zapojená nebudete, bonusové funkce se deaktivují, a to včetně ovládání hlasitosti. Není to špatná věc: Při cyklování možnostmi na ovladači tak nebudete muset projíždět zbytečnými funkcemi, které by v takovou chvíli stejně neměly žádný efekt.

Druhá polovina panelu je zaměřena na dodatečná spodní tlačítka. Pomocí ikony gamepadu je možné namapovat na každé ze spodních páček libovolnou klávesu. Vytvořit si můžete až čtyři presety, mezi nimiž lze přepínat. Je dobré zmínit že veškeré nastavování se děje přímo na ovladači pomocí tlačítek. Ze začátku se to může zdát trochu krkolomné, ale až se s tlačítkovými chvaty sžijete, oceníte, že vaše volby jsou uloženy v paměti zařízení, tudíž vaše konfigurace bude fungovat bez ohledu na to, na jakém stroji právě hrajete.

Poslední z tlačítek aktivuje takzvaný sniper mód. To není mezi gamepady žádná novinka: Při podržení tlačítka se citlivost pravého joysticku sníží tak, abyste mohli lépe mířit. Úrovně citlivosti jsou čtyři, případně lze sniper mód vypnout.

Zkušenosti z užívání

Vzhledem k tomu, že tvar gamepadu odpovídá osvědčenému designu Xbox ovladače, drží se zařízení dobře. Pohodlnému stisku pomáhají i pogumované gripy. Kvůli přídavnému ovládacímu panelu se ale muselo tlačítko Xboxu a trojice pod ním posunout trochu níže. Svalová paměť je mrška, takže jsem se několikrát přistihl, že se palcem snažím namáčknout prázdný prostor tam, kde na gamepadu Xboxu obvykle nacházím tlačítka pro menu nebo mapu. Ale to není nic, na co by se nedalo zvyknout.

Prakticky identické jsou i joysticky a D-Pad, to samé lze říct o kvalitě tlačítek ABXY, což je jenom dobře. Turtle Beach chválím za tichý chod D-Padu, protože to je jedna z věcí, které mě na novém ovladači k Xbox Series X/S štvou. Na něm je D-pad až nesnesitelně klikací, z toho důvodu sahám častěji po starším ovladači generace Xbox One, i když tím přijdu o tlačítko sdílení.

Podobně bych mohl mluvit i o zbylých tlačítkách na horní straně, včetně těch na ovládacím panelu. Všechny mají jasnou odezvu a příjemný stisk. Co se přídavných spodních páček týče, stisknout nejdou ani snadno, ani těžce, tedy přesně tak, abyste je nemačkali omylem, ale ani tak, aby jejich aktivace působila únavně. Značka ideál. Trošku slabší odezvu ale mají oba bumpery, jejich stisk působí až moc gumově, tedy podstatně méně výrazně, než je tomu na originálním xboxovém ovladači. Tady bych ocenil zlepšení.

zdroj: Vlastní foto autora

Teď už ale k funkčnosti ovládacího panelu. Ten obsahuje mimo jiné tlačítka Mode a Select, kterými cyklujete mezi jednotlivými funkcemi, respektive mezi jednotlivými presety funkcí. Jakmile si na ovládací schéma zvyknete, není to nic složitého, jen k úvodnímu nastavení, například k mapování spodních páček, budete potřebovat manuál.

Nastavení odposlechu funguje, nicméně se sluchátky, která jsem používal na test zvukových funkcí (jde o model Recon 500 od stejné firmy), nebyla tahle volba příliš užitečná, protože sluchátka nijak zvlášť netlumí okolí, a neměl jsem tak problém se slyšet i bez odposlechu. Nemám tedy ani jak zhodnotit 4 úrovně síly odposlechu.

Ekvalizér je věcí individuální, za sebe ale můžu říct, že každý z presetů má na zvukový projev vliv, tudíž ani jeden z nich není v zařízení jen tak do počtu. Překvapila mě také funkčnost tlačítka „Superhuman Hearing“, která opravdu zvýrazní určité spektrum hluků, alespoň tedy ve Fortnite, kde jsem tuto volbu testoval. Zda tím lze získat nějakou převahu nad nepřítelem, by se nicméně poznalo až na úrovni zkušenějších kompetitivních hráčů, při mém umu mohu akorát zhodnotit rozdíl vypnuto/zapnuto, na víc si netroufám. Stejně tak budu hodnotit i sniper mód, který je funkční. Čtyři presety citlivosti jsou pak pěkný bonus, aby si každý zvolil, jaká úroveň mu vyhovuje.

zdroj: Vlastní foto autora

Lehce mě však zklamalo bindování tlačítek na spodní páčky. Lze na ně totiž namapovat pouze jednotlivý stisk tlačítka, nikoli opakovaný stisk nebo současný stisk několik kláves. Právě poslední vyjmenovaná varianta mi přijde nejvíce smysluplná, díky ní by se tak dalo usnadnit ovládání her, které pro některé funkce vyžadují kombinaci tlačítek (napadá mě třeba God of War při ovládání sekery či ovládání inventáře v Red Dead Redemption 2 a podobně).

Rovněž by ovladači slušela doprovodná aplikace s možností intuitivnějšího a přehlednějšího mapování než prostým mačkáním tlačítek na gamepadu, ale to už je spíš takové zbožné přání. Turtle Beach aplikaci sice má, a to jak na PC, tak i na Xboxu, ale slouží pouze jako brána pro update firmware. Na druhou stranu oceňuji, že ovladač je autonomní a uchovává si své nastavení i bez nějakého software.

Hodnocení

Turtle Beach Recon je kvalitně zpracovaný ovladač s bezproblémovým chodem tlačítek a osvědčeným designem xboxové předlohy. Funkce v podobě ovládání a vylepšení audia jsou příjemným bonusem, stejně tak spodní páčky navíc s možností mapování (ač omezeného) a sniper mód. Pro hráče konzolových stříleček jde o ideální gamepad.

Má to nicméně jedno velké „ale“. Ovladač je pouze drátový, takže zda se stane vaším kandidátem na náhradu původního modelu, bude záviset především na tom, kde ho budete používat. Oslovit by mohl konzolisty, kteří z nějakého důvodu hrají u stolu, anebo PC hráče, kteří ovládají střílečky pomocí gamepadu. Každý drátový gamepad to bude mít za takových podmínek obtížné – scénář užití není tak široký jako u bezdrátové varianty.

Anebo je možné, že vám kabel natažený přes obývák nevadí. Pokud mezi takové hráče patříte, je Turtle Beach Recon hodný doporučení. A o to víc, pokud přihlédneme k ceně, která je i přes sadu dodatečných funkcí stejná jako u oficiálního ovladače pro Xbox Series X/S.