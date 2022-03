Test Elden Ring na PC. Jde opravdu o tak zpackaný PC port?

8. 3. 2022 17:21 | Hardware | autor: Jiří Svák

Zatímco na nových konzolích se Elden Ring těší nadmíru pozitivnímu přijetí, což ostatně potvrzuje i Pavlova recenze, na PC port se snáší kritika kvůli jeho kompromisnímu technickému stavu.

Jde zejména o absenci odemčeného frameratu a podpory ultrawide monitorů s poměrem stran 21 : 9 či 32 : 9. Poptávku po těchto funkcích už PC hráči vyjadřovali v minulosti u série Dark Souls nebo hry Sekiro: Shadows Die Twice, studio From Software jim ale ani v jednom případě nevyhovělo. A to bohužel platí i pro Elden Ring.

Pokud máte 120Hz či 144Hz monitor, budete se muset spokojit s maximálně 60 snímky za vteřinu, víc vás hra nepustí. Je to pravděpodobně způsobeno závislostí některých soubojových mechanik na frameratu, jehož prosté odemčení by mohlo způsobit problémy, ale to jen hádám.

Na webu jsem již zahlédl mody, které by měly omezení na 60 FPS odstranit. Osobně bych je ale nedoporučoval používat, Elden Ring je vybaven softwarovou ochranou EasyAntiCheat, modifikacemi zasahujícími do běhu hry tak riskujete v krajním případě i ban.

Dalším neduhem PC portu je také opakované zaškubávání hry a nestabilní framerate (zejména v otevřených lokacích). Ačkoli se s opravnými patchi situace zlepšuje, stále hra neudrží ani na předimenzovaném hardware stabilních 60 snímků za sekundu a trpí dropy FPS. Většinou se to děje při vstupu do nových lokací nebo při objevení nového nepřítele.

Souvisí to s technologickým přechodem hry na grafické API DirectX 12, které dává do rukou vývojářům více možností, jak hru optimalizovat, ale zároveň také více zodpovědnosti za její plynulý běh. Některé nové hry tak při svém startu kompilují shadery, aby ve hře docílily větší plynulosti (vzpomeňte si například na zdlouhavé první spouštění PC verze Horizon Zero Dawn – tak tohle se dělo přesně z tohoto důvodu). To však případ Elden Ringu nebude.

Hra tak musí nové objekty nebo efekty zpracovávat takzvaně za běhu, což může způsobovat zpomalení vykreslování, pro uživatele citelné jako záškub nebo sekání. Intenzita bude záviset na vašem hardware, četnost se nicméně bude postupně snižovat s tím, jak bude ubývat nových objektů a efektů, které musí hra poprvé vykreslit.

I občasné záškuby nicméně mohou u Souls her, jejichž soubojový systém spoléhá na přesné načasování, otrávit zážitek, zvláště při obtížných soubojích s bossy. Nemluvě o input lagu, který se vlivem snížené snímkové frekvence bude zvyšovat, a tím i znesnadňovat reakce na nepřátelské prostředí.

Co s tím? Obávám se, že pro nové hráče nemám žádné řešení. Defektu se momentálně nelze úplně zbavit. Nejlepší taktikou tak bude cílit na maximální framerate, tedy 60 FPS, aby hra byla po většinu času plynulá, a občasné dropy prostě překousnout. Ptáte se, jaký výkon na to budete potřebovat? To si hned ukážeme.

Podle HW nároků by na úroveň „recommended“ měla stačit grafická karta typu GTX 1070 společně s novějším šestijádrem od AMD nebo Intelu. Vývojáři bohužel nespecifikují, na jaké grafické nastavení a na kolik FPS hru s takovou konfigurací rozběháte, pro účely testu jsem si ale zvolil maximální detaily, 60 FPS a rozlišení Full HD.

Než se vytasím s grafy, je nutná krátká předmluva. Tím, že je Elden Ring omezen na 60 snímků za sekundu, bude potřeba výsledky interpretovat trochu jinak. Grafická karta, jakkoli výkonná, se přes 60 FPS nedostane, což velmi ovlivní průměrná FPS. U her s nezastropovaným frameratem má výkonná grafika možnost vygenerovat třeba i stovky snímků za sekundu, čímž ukáže svůj náskok před slabšími čipy. U zastropovaného FPS to ale nepůjde. V takovém případě má smysl hodnotit, zda se grafika vůbec dokáže na 60 FPS dostat a jak plynule je umí zobrazit. Je to podobné jako na konzolích, kde je omezovač FPS běžný (na úrovni 60 nebo 30 FPS).

Namísto pouhých grafů s průměrnými FPS se tak u testu Elden Ring vyplatí přiložit průběh snímkovací frekvence či graf frametimes. V nich jde velmi dobře zachytit plynulost hry, protože data zobrazují na časové ose, kde lze vidět jednotlivé výkyvy.

Test jsem provedl na naší redakční sestavě s osmijádrem Intel Core i9-9900K, 32 GB RAM a čtveřicí karet Nvidia. Podrobnější info najdete v následující tabulce.

Testovací sestava CPU Intel Core i9-9900K

8 jader / 16 vláken, takt 4,7 GHz allcore MB Gigabyte Z390 Aorus Pro GIGABYTE AORUS RTX 3080 MASTER MSI RTX 2060 Gaming Z 6G MSI RTX 2070 Super Ventus OC GeForce GTX 1070 Founders Edition RAM 4× 8 GB DDR4, 3600 MHz, CL 17, Dual Channel (HyperX Predator HX436C17PB4AK4/32) Chladič Scythe FUMA 2 PSU Seasonic Focus Plus Gold 850 W Úložiště Samsung 970 EVO 500 GB NVMe SSD (OS)

Samsung 860 EVO 500 GB SATA SSD

Samsung 860 PRO 512 GB SATA SSD Monitor Acer predator XB1, 27", 4K Ovladače GeForce 511.79 (Nvidia) OS Windows 10 Pro 21H2

Jak dopadla v testu GTX 1070 při maximálních nastavených detailech a rozlišení Full HD? Podle grafu to vypadá, že v 60 FPS si s takovou grafikou nezahrajeme.

Výsledek zachycuje testovací sekvenci v otevřené lokaci Limgrave hned po startu hry. Jde o náročnější pasáž, v uzavřených oblastech nebo interiérech hra běží lépe, většinu herního času se ale budete pohybovat v podobných exteriérech, tudíž to výkon dobře reprezentuje.

Průměrný počet snímků se zastavil na hodnotě cca 53,5, což v grafu vyznačuje rovná tmavě zelená čára. Průběh snímkovací frekvence pak ukazuje zelená křivka, z níž je zřejmé, že hra se hranici 60 FPS přiblížila jen občas. Framerate je rozkolísaný a pohybuje se v rozmezí 40–60 FPS. Abychom získali stabilnější běh hry, museli bychom snížit detaily.

Co se ale stane, pokud na to půjdeme z opačného konce, tedy použijeme kartu, která takové rozlišení zvládá levou zadní? Takto můžete zjistit, zda jsou dropy FPS záležitostí nedostatečného výkonu karty, anebo jde o enginový defekt. Hru si tak prověříme ve stejném nastavení na grafice RTX 3080.

zdroj: Vlastní foto autora

Průměrný počet snímků ukazuje hodnotu 59,83, což je prakticky 60 FPS, v grafu ale můžete vidět citelné propady výkonu, dokonce až někam pod 55 FPS. To jsou zmíněné záseky, které kazí plynulost hry. A zrovna v případě RTX 3080 si na nedostatečný výkon stěžovat nemůžeme.

Zakopaný pes by mol být v procesoru, který hra, zdá se, neumí využívat efektivně. V grafu níže vidíte, že primární jádro CPU dosahuje místy 100 % zatížení (červená křivka), ačkoli procesor se jako celek téměř nezapotil (lehce nadpoloviční využití prostředků). Ve chvíli nejvýraznějšího dropu běželo primární vlákno nicméně na 94 %, takže buďto jde o chybu v záznamu, anebo je faktorů několik. Vícevláknovým procesorem si každopádně ve hře nepomůžete a dropů se nezbavíte.

zdroj: Vlastní foto autora

Podobně vypadají všechny výkonnostní testy Elden Ringu. Můžete si je prohlédnout v galerii níže.

Abych vás nezahltil hrubými daty, výsledky krátce shrnu. Budete-li si chtít zahrát v 60 FPS ve Full HD na maximální detaily, budete k tomu potřebovat grafickou kartu úrovně RTX 2060 (GTX 1080). Pro 60 FPS ve QHD (1440p) byste měli osadit GeForce RTX 2070 a vyšší a pro hraní ve 4K bude třeba zabrousit do nejvýkonnější kategorie (RTX 3080 / 6900XT).

Byla by ale škoda opomenout čtveřici grafických presetů, kterými se dá běh hry ještě optimalizovat. Hra při jejich změně slušně škáluje, takže lze vykřesat nějaký výkon navíc.

Presety se nazývají Low, Medium, High a Maximum, přičemž uživatel může jednotlivé možnosti dále upravovat a navolit si nastavení vlastní.

Mezi presetem Maximum a High je nejvýraznější rozdíl ve vzdálenosti, s jakou se vykresluje detailní vegetace, při podrobnějším zkoumání rovněž zjistíte, že došlo ke snížení rozlišení stínů.

Při Medium už zaznamenáte zásadní propad kvality zobrazení. Nejenže se vytratí vyšší a detailnější rostlinstvo, hra ale začne používat méně kvalitní vyhlazování (podle rozostření pravděpodobně FXAA), horší ambientní okluzi, omezené stíny a sáhne i na rozlišení textur a LODů.

Na Low pak ambientní okluze prakticky chybí, hra proto vypadá ploše a začíná připomínat tituly z minulé dekády.

Potřebujete-li ušetřit výkon, uchylte se maximálně k presetu Medium. Ten přinese slušný zisk FPS, jak je vidět na počítadle snímků v levém horním rohu screenshotů výše, ale propad ve vizuální kvalitě je ještě snesitelný. Snížením presetu z Maximum na High naopak moc výkonu nezískáte.

Elden Ring sice nedosahuje grafických kvalit například takového remasteru Demon's Souls, na nejvyšší nastavení ale dokáže okouzlit krásnými scenériemi a výhledy do dálky, které nutí k objevování. A to i přes četné problémy s plynulostí nebo absenci neomezeného frameratu či podpory ultrawide monitorů.

Nutno dodat, že s přibývajícími patchi se situace zlepšuje. Na zasekávání a zpomalení hry stále narazíte, ovšem drastické půlsekundové záseky jako v době těsně po vydání jsem ve hře už dlouho nepotkal, a to ani v úvodní (testovací) lokaci.

Stále ale platí, že pokud si chcete užít Elden Ring bez záseků, bude nejlepší hru pořídit na aktuální generaci konzolí, kde tímto hra netrpí. Doufejme, že vývojáři udrží na PC nastolené tempo oprav a optimalizují využití procesoru. V odemčený framerate nebo ultrawide nedoufám, ačkoliv už jenom tohle by mohlo stačit, aby se PC verze zbavila nálepky nepovedeného portu.