Nvidia představila GeForce RTX 3090, 3080 a 3070: „Největší mezigenerační skok v historii firmy“

3. 9. 2020 9:35 | Hardware | autor: Jiří Svák

Rychlý přehled

GeForce RTX 3080 Dle Nvidie vlajková loď nové generace Až 2× výkonnější než RTX 2080 za stejnou cenu V preview Digital Foundry dosahuje novinka ve hrách 160–200 % výkonu RTX 2080 Cena 700 USD / 19 000 Kč (Founders Edition) Dostupnost 17. září

GeForce RTX 3070 Výkonnější než RTX 2080 Ti Cena na úrovni RTX 2070 (500 USD / 14 000 Kč) Dostupnost v říjnu

GeForce RTX 3090 Pro cílovou skupinu Titanu Až 8K hraní s RT ON a DLSS Cena 1500 USD / 41 000 Kč Dostupnost 24. září



Grafické karty GeForce RTX 3000 jsou tady

Nvidia představila novou generaci herních grafik založených na grafické architektuře Ampere. O ní jsme se toho už spoustu dozvěděli při uvedení výpočetního čipu GA100, nyní ale dozrál čas i na varianty pro hráče.

Pro začátek byla uvedena trojice modelů: GeForce RTX 3070, 3080 a 3090. Zatímco pozicování prvních dvou karet je podle názvu zřejmé, označení s devadesátkou na konci patřilo dříve jedné dvoučipové kartě (ano, mluvím o GTX 690), jinak se v posledních generacích, kam až moje paměť sahá, nevyskytovalo.

RTX 3080 Founders Edition | zdroj: Nvidia RTX 3080 Founders Edition | zdroj: Nvidia

V generaci Ampere bude označení RTX 3090 sloužit jako pomyslná náhrada za řadu Titan. Trochu mi ale vrtá hlavou, proč vlastně Nvidia kartu přejmenovala, pokud ji chtěla v „prosumer“ segmentu udržet – nomenklatura novou grafiku jasně řadí mezi ostatní herní karty pro domácí uživatele. Mám dojem, že ultra-drahá karta se ve výsledku bude přece jen profilovat jako herní vrchol pro zámožné zákazníky, čímž by firma mohla znovu posunout cenovou laťku v high-endu. Uvidíme. Podle slov Nvidie bude RTX 3090 každopádně výkonnostní etalon – zvládnout má údajně až hraní v 8K. Momentálně však neexistují žádné testy třetí strany, které by toto prohlášení mohly ověřit.

Už samotná RTX 3080 ale slibuje výkon dosahující dvou RTX 2080. GeForce RTX 3070 pak podle grafu Nvidie nabídne výkon kousek nad RTX 2080 Ti. Ceny by přitom měly zůstat na úrovni MSRP minulé generace. S takovou to vypadá, že bombastický titulek Nvidie o největším mezigeneračním skoku v historii firmy nebude marketingová hyperbola.

Výkon RTX 3000 | zdroj: Nvidia

Nové čipy jsou produkovány na 8nm výrobním procesu Samsungu. Zvěsti o tom, že vytížená 7nm výroba TSMC bude znamenat přesun nové generace ke konkurenci, se tak ukázaly jako pravdivé. Podle výrobce přináší Ampere 1,9× vyšší výkon na watt. Spotřebou by se měly karty pohybovat v rozmezí od 220 do 350 watt.

Nárůst výkonu na watt generace Ampere | zdroj: Nvidia

Podle prvního hands-on od Digital Foundry už navíc víme, že minimálně RTX 3080 bude mít zmiňovaný 12pinový konektor. Na firemních renderech se objevuje 12pin také u grafiky RTX 3070, ale ta by podle oficiálních specifikací měla k provozu vyžadovat pouze 8pin. S nejvyšší pravděpodobností tak půjde o snahu ušetřit místo, nový konektor by měl mít menší fyzické rozměry než standardní 8pin. Ještě si to ale ověříme v testech. Na napájení 12pinu bude každopádně stačit redukce, takže určitě nebudete muset vyměňovat svůj stávající zdroj, pokud bude výkonem dostačovat.

12pin na RTX 3080 | zdroj: Digital Foundry 12pin na RTX 3070 | zdroj: Nvidia

Jako paměťové čipy se v Ampere objeví produkce Micronu, a to kromě GDDR6 i nejnovější GDDR6X (RTX 3080 & 3090). Propustnost nejvyššího modelu RTX 3090 ale nakonec nedosahuje 21 GB/s na pin, jak se vzhledem k 21. výročí GeForce 256 předpokládalo, ale „jen“ 19,5 GB/s. Terabitovou hranici tak karta nakonec neprolomila.

Výrazně by měl poskočit výkon v akceleraci ray tracingu a počítání AI. Nvidia uvádí více než dvojnásobný nárůst výkonu. Referenční grafy ale pracují pouze s relativními hodnotami a přesně neuvádějí, s jakým nastavením byly hry testovány (s DLSS, anebo bez? Jaký profil RT?), takže to bude vyžadovat ještě ověření.

Výkon vylepšených RT/AI jader generace Ampere | zdroj: Nvidia

I když s nástupem nové generace konzolí začne být ray tracing vídán ve hrách častěji, stále bude základem výkonnostního srovnání klasická rasterizace. Výkon shaderů by měl oproti generaci Turing dosahovat 2,7× zlepšení. Ale bohužel tohle je dosti neurčité srovnání. Na zjištění, jak na tom budou hry, si budeme muset počkat na nezávislé testy.

Ampere versus Turing | zdroj: Nvidia

Parametry nových karet GeForce RTX 3090, 3080 a 3070

Dle Nvidie je novou vlajkovou lodí herních karet GeForce RTX 3080 (RTX 3090 považuje firma stále za model ekvivalentní Titanu). Na první pohled překvapí u novinek obrovský počet CUDA jader. Oproti předpokládanému množství z úniků jde o dvojnásobek. Nvidia nárůst vysvětluje tím, že konfigurace v Ampere nyní dokáže vykonat dvojnásobný počet operací v porovnání s předchozím stavem, efektivně tak jde o 2× více jader. Uvidíme, jak si tahle magie povede v praxi.

RTX 3090 má každopádně 10496 jader, RTX 3080 jich nese 8704, RTX 3070 pak 5888. Paměť má v případě nejvyššího modelu kapacitu 24 GB a takt 19,5 GHz (propustnost 936 GB/s), RTX 3080 je pak osazena 10 GB na frekvenci 19 GHz (propustnost 760 GB/s). U obou modelů jde o nové paměti GDDR6X. Nejslabší z trojice představených GPU má „pouze“ GDDR6 s kapacitou 8 GB a taktem 14 GHz (propustnost 448 GB/s).

zdroj: Nvidia

Co se taktů GPU týče, nepotvrdily se drby o hodnotách nad 2000 MHz. Maximální boost Ampere bude kolem 1700 MHz.

I když se Nvidia chlubí 1,9× nárůstem výkonu na watt, nebudou karty Ampere žádní střízlíci. Výkonnostní odstup oproti Turingu bude pravděpodobně velký, a tak si karty řeknou o více energie. RTX 3090 udává odběr až na úrovni 350 W, což je 70W nášup oproti Titan RTX – ale u této karty ještě neznáme výkon, takže je možné, že bude nárůst ospravedlnitelný.

RTX 3080 si pak vezme asi 320 W. Pro srovnání, RTX 2080 má TDP 215 W. Poslední z trojice, RTX 3070, udává spotřebu 220 W, což je oproti RTX 2070 se 175 W o 45 W více.

zdroj: Nvidia

U GeForce RTX 3080 máme nicméně poměrně jasnou představu, jaký výkon ve hrách přinese. Na test ji totiž exkluzivně obdržel magazín Digital Foundry, který pod patronátem Nvidie mohl kartu prověřit na vzorku předem smluvených her. Ačkoli ve videu nejsou zobrazeny počty FPS, lze vidět procentuální srovnání s kartou GeForce RTX 2080. Napříč tituly graf ukazuje nárůst o 60 až 100 %, což je úctyhodný mezigenerační skok, navíc když uvážíme, že Founders Edice RTX 3080 bude startovat za stejnou cenu jako předcházející generace, tedy 700 USD / 19 000 Kč. Je mi jasné, že v bazarech se teď budou houfně objevovat starší Pascaly a Turingy. Taková GeForce RTX 2080 Ti, karta ještě nedávno za 30+ tisíc Kč, bledne závistí.

Screenshot z testu Digital Foundry (Doom Eternal ve 4K, bez DLSS). V pravém horním rohu lze vidět 200% výkon RTX 3080. | zdroj: Digital Foundry

Novinkou u dvojice nejvyšších modelů Ampere je přepracovaný chladič. Ten kombinuje charakteristiky chladiče typu blower s designem axiálních ventilátorů, které si nejčastěji spojujeme s grafickými kartami smluvních výrobců. Úniky před uvedením karet tak byly přesné: RTX 3080 a RTX 3090 mají opravdu ventilátory na obou stranách PCB, jeden z nich nasává vzduch a prohání jej přes pasiv zpátky do skříně, zatímco druhý ventilátor nasává vzduch a posílá ho záslepkou ven.

Nový chladič Founders Edition generace Ampere | zdroj: Nvidia

Negativem takového designu je menší prostor na konektory na zadní straně karty. V generaci Ampere, alespoň u edic Founders, tak neuvidíme USB-C.

Srovnání konektorové výbavy Founders edicí RTX 2080 a RTX 3080. Karta Ampere kvůli průduchu na záslepce postrádá USB-C. | zdroj: Digital Foundry

Co se karty RTX 3090 týče, u ní žádnou bližší představu o výkonu nemáme, Nvidia v prezentaci čarovala s 8K, nicméně zahrnula své technologie RT a DLSS, což nám dá jen vágní představu o výkonu v rasterizaci. Půjde jistě o bestii, o tom není pochyb vzhledem k číslům RTX 3080. Ostatně, aby ne, za 1500 USD / 41 000 Kč. Na konkrétnější výsledky si ale budeme muset ještě počkat.

To už ale nebude trvat dlouho, RTX 3090 má stanoveno datum vydání na 24. září, takže co nevidět by se měly objevit i recenze. Ještě dříve se dočkáme RTX 3080, která má na pulty obchodů dorazit už 17. září. Nejdéle si počkáme asi na nejžádanější přírůstek nové generace, RTX 3070. Ten má vydání specifikováno na říjen, bez přesnějšího určení.

zdroj: Nvidia

Pokud holdujete číslům, přikládám na závěr přehledně všechny oficiální parametry nových karet v tabulce od Nvidia.

Srovnání parametrů GeForce RTX 3000 | zdroj: Nvidia