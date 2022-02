Notebook bez dedikované grafiky, na kterém si i zahrajete? O to usilují nové Ryzeny 6000

20. 2. 2022 12:00 | Hardware | autor: Jiří Svák

O Ryzenech 6000 určených do notebooků jsme psali už v rámci reportu z veletrhu CES 2022, kde společnost AMD novou řadu procesorů představila, tento týden ale došlo k oficiálnímu uvedení na trh a při té příležitosti nám firma neservírovala další informační nášup.

A vypadá to, že stejně jako v případě dva roky staré generace 4000, která trochu rozhýbala stojaté vody a přinesla do notebooků osmijádra/šestnáctivlákna s TDP pouhých 15 W, i Ryzeny 6000 se budou snažit přesvědčit svým skokovým zlepšením – tentokrát ale v oblasti grafického výkonu.

Obecně platí, že AMD se svými APU mělo nad Intelem a jeho integrovanými grafikami vždy navrch (ať už to byly modely Intel UHD, nebo Intel Iris), takže sebevědomá prohlášení nejsou v této oblasti firmě cizí. Relativní porovnání výkonu ovšem neznamená, že hry poběží s plynulým počtem snímků za sekundu, na což jsme v minulosti často naráželi. Podle prezentací výrobce to nicméně konečně vypadá, že nová iGPU přinášejí výkon i pro náročné AAA hry v rozlišení 1080p, což je i oproti desktopovým modelům Ryzen 5600G a 5700G jednoznačný posun.

Vděčíme za to architektuře RDNA2, kterou již známe z desktopových grafik Radeon nebo z herních konzolí PlayStation 5 a Xbox Series X/S, v rámci nabídky notebookových APU jde ale o premiéru.

Ryzeny 6000 ponesou až 12 výpočetních jednotek nové grafiky, což by se mělo výkonostně blížit notebookovému čipu GeForce GTX 1650 Max-Q. Ten má sice oproti desktopové verzi výrazně snížené takty, takže nemůžeme očekávat stejný výkon jako u herního PC, stačit by to ale mělo i na nejnovější AAA hry, ač se sníženými detaily.

Hry byly testovány v rozlišení Full HD, což u integrovaných řešení není vždy pravidlem, protože u nejnáročnějších titulů je mnohdy nutné snížit rozlišení na 720p, aby hra dosáhla akceptovatelných FPS. Podle grafů AMD to ale u nových Ryzenů 6000 problém nebude, na nízké nastavení dosahují v nových hrách od 41 až po 95 FPS, a to zde máme tituly jako Red Dead Redemption 2 nebo Death Stranding. Dle slov AMD tak integrovaná grafika „už nepředstavuje překážku pro hraní“.

zdroj: Foto: Guru3D

Ve srovnání s inteláckou špičkou v podobě Iris Xe jde asi o dvojnásobný výkon. Je ale nutné poznamenat, že AMD v tomto srovnání trochu švindluje, protože porovnává svou nejnovější evoluci s Intelem o generaci starším, tedy s procesory řady 11. I tak je ale jasné, že výkonnostně má AMD momentálně navrch.

Nové integrované grafiky dostaly rovněž nové jméno, již se neoznačují podle použité architektury a počtu výpočetních jednotek (jako například dříve „Vega 7“), ale nesou tradiční označení pro grafickou kartu, tedy Radeon. Nejvyšší model s 12 CU se jmenuje Radeon 680M, nižší čip s polovičním počtem jednotek nese název Radeon 660M.

zdroj: Foto: videocardz

Žolíkem nových integrovaných Radeonů by mohl být i upscale AMD FidelityFX Super Resolution, neboli zkráceně AMD FSR. Ten se snaží o to samé jako konkurenční DLSS od Nvidia, přičemž rovněž dokáže dosáhnout zajímavého zlepšení výkonu za cenu mírně horší kvality obrazu. Na displejích notebooků s vysokou hustotou pixelů by ale nemusely být artefakty tolik viditelné, AMD FSR tak může být vhodnou alternativou ke snižování rozlišení či stupně grafických detailů.

zdroj: Foto: Guru3D

Posun nicméně neproběhl pouze u integrovaného grafického jádra, ale rovněž v procesorové části. Nově APU nese jádra Zen3+ postavená na 6nm výrobním procesu TSMC. Novinkou je také podpora paměti DDR5 (či nízkonapěťových LPDDR5), což mimochodem opět pomůže grafice, protože nový standard umožňuje osadit paměti s vyšší frekvencí, a tím pádem i vyšší propustností pro iGPU.

Přechod na pokročilejší výrobní proces je důležitý zvláště u notebooků, kde umožní snížení spotřeby a tím i delší výdrž baterie. Z prezentace vyplývá, že optimalizace energetické efektivity hrála u nových Ryzenů 6000 prim. AMD se tak mohlo pochlubit, že notebooky osazené novými APU Ryzen 6000 se obejdou bez zásuvky až 24 hodin, ale tohle bude samozřejmě hodně záležet na konkrétní konfiguraci.

zdroj: Foto: AMD

Co se výkonu týče, Zen 3+ neprošel žádnou výraznou evolucí. Dostaneme tak výkon, který známe z generace 5000. Což ale není na škodu, při svém TDP mají loňské Ryzeny výkon špičkový a v segmentu notebooků (obzvláště těch se sníženým TDP 15 W) jde především o výkon na watt než o co nejvyšší absolutní hodnoty. A tato hodnota by koneckonců měla být silnou stránkou nových Ryzenů 6000.

Jak to dopadne, se dozvíme někdy v březnu, kdy by se na trhu měly začít objevovat nové modely notebooků. Určitě se v té době vyrojí i spousta testů, které výroky AMD patřičně prověří.