Lenovo Smart Paper – recenze tabletu pro čtenáře a psavce

15. 12. 2023 17:00 | Hardware | autor: Aleš Smutný

Jsem dlouhodobým uživatelem čteček. Kvůli prvnímu Kindlu jsem si musel vytvořit fiktivní americkou adresu, aby se ke mně dostal, a od té doby jsem jich také už celou řadu vystřídal (naštěstí nemají stejně omezenou životnost jako tablety). Když přišel trend e-ink tabletů, díval jsem se na ně se zájmem, ale zároveň mne odrazovala vysoká pořizovací cena a hlodavá otázka: K čemu to vlastně potřebuješ? Což je klíčový dotaz, na který si musí odpovědět každý sám. Využijete stroj s výkonem tabletu, který ale disponuje především e-ink displejem, specializuje se na práci s dokumenty a samozřejmě na psaní a kreslení pomocí dotykového pera?

Trh pro e-ink tablety je specifický, protože velká část uživatelů dojde k závěru, že si pořídí buď jen čtečku, anebo rovnou dedikovaný tablet. Jenže pak je tu část lidí, kam patřím i já, která prostě chce mít radost z elegantního přístroje a využívat jej pro oba účely. Číst na něm knihy, dělat si poznámky a mít z tabletu zápisníček, ze kterého můžu text exportovat do dokumentu nebo jej využít i klasicky v počítači.

Na trh e-ink tabletů nově vstoupilo i Lenovo se svým Smart Paperem a rozhodně se nebojí do konkurence šlápnout agresivnější cenou. Na první pohled se to nemusí zdát, protože konkurenční reMarkable 2 pořídíte v přepočtu za zhruba 8 500 korun a třeba starší model Onyx Boox kolem 7 000 korun. Lenovo Smart Paper vedle toho stojí asi 12 tisíc. Jenže v ceně už je zahrnuté pouzdro a dotykové pero, které u konkurence chybí, a upřímně, moc si nedokážu představit, k čemu vám bude e-ink tablet bez pera (o pouzdru už vůbec nemluvím). Pokud si budete chtít pořídit komplet balíček, obě zmíněné značky pod 15 tisíc nepůjdou.

Co tedy umí a co ne

Lenovo Smart Paper je v základu klasický tablet s nadstavbou Androidu 11, který má ovšem e-ink displej. Pokud s ním nemáte zkušenosti, tak ve zkratce: Obrazovka konzumuje mnohem méně energie a nemusíte tak pořád řešit, zda je třeba přístroj dobít. U e-inku se bavíme o týdnech výdrže na jedno nabití. Zároveň má ale mnohem nižší frekvenci vykreslování, takže i když na něm zcela teoreticky pustíte video na YouTube, rozhodně z něj nic nebudete mít.

To samé se týká her. Prostě nechcete mít takhle aktivní aplikace na displeji, který se pomalu překresluje. Výjimkou jsou snad jen statické hry, kde nemusíte zuřivě a přesně klikat, anebo prosté textovky. Například 80 Days tu zvládnete. Smart Paper disponuje úhlopříčkou 10,3 palce (26 centimetrů), což se mi zprvu zdálo být na konzumaci knížek příliš (jsem naučený na velikost Kindle Oasis), ale velmi rychle se na tenhle rozměr dá zvyknout a hlavně je potřeba pro psaní zápisků.

Displej je samozřejmě dotykový, ovšem pokud chcete psát, musíte využívat pero. Prsty vám na psaní stačit nebudou. V menu se dotykem samozřejmě pohybovat můžete, ale k psaní už stylus nutný je. Při poznámkování prostě často na displej sáhnete a zároveň nechcete, aby přístroj registroval vaše dotyky jako snahu o zápis.

Když jsme u pera – patří mezi ta nejlepší, která jsem měl v ruce. Je dostatečně štíhlé, dobře se drží díky jedné ploché straně a tablet s ním pracuje s latencí 25 milisekund, což je naprosto dostačující pro pohodlné psaní. Samozřejmě poté, až si jako já po letech vzpomenete, jak se vlastně píše ručně. Jediné, co jde peru vytknout, je absence „gumy“ na opačném konci. Tady si musíte vystačit s funkcemi softwaru, ve kterém pracujete.

Displej sám o sobě je silnou stránkou Smart Paperu. V první řadě má podsvícení, jehož absence mne vyléčila z pořízení reMarkable. Jsem zvyklý číst si večer v posteli, a proto prostě podsvícení potřebuji. U Smart Paperu jsem přidal i občasné psaní. Výrobci se mohou stokrát zaklínat, že bez podsvícení je nápor na oči menší, ale pro mne je větší nápor na oči, když se snažím číst e-ink za svitu slabé lampičky (zdravím první Kindly).

Když se kouknu na sebe, tak se musím pochválit

Samotný design Smart Paperu je prostě krásný. Kovové šasi s magnety, na které přicvaknete pouzdro, příjemná metalická šedá… Smart Paper zkrátka vypadá „profi“ a důstojně. Tím tuplem, když vycvaknete magnetem jištěné pero z prostoru na boku. S tímhle stylem se neztratíte v kavárně ani na firemní poradě. A ano, o styl tu jde.

Jak už bylo řečeno, e-ink tablety jsou určené pro specifickou cílovku, která chce mít zařízení, jež umí něco navíc, ale zároveň jí nevadí limity plynoucí z toho, že něco navíc má. Nicméně styl stranou, velikost a povrch pouzdra velmi usnadňují práci s tabletem a perem, kdy zvládnete jednou rukou zařízení v pohodě držet a druhou psát. Tomu pomáhá i fakt, že Smart Paper váží jen 408 gramů.

Jak už bylo řečeno, tablet má podsvícení a samozřejmostí je modifikace barvy světla na chladnější nebo teplejší a jeho intenzita. K tomu máte k dispozici dvojici mikrofonů, abyste si mohli nahrávat audio poznámky nebo třeba i přednášku. Byť nevím, jak se bude váš profesor tvářit, až před něj položíte desetipalcový tablet.

Napájení a datová komunikace probíhá skrze USB-C port, na který má naštěstí pouzdro výřez. V tabletu nenajdete reproduktory, musíte je suplovat sluchátky připojenými přes Bluetooth. Chybí 3,5mm jack, ale tuhle bitvu jsem vzdal už před lety. Teoreticky by tu mohlo být ovládání hlasitosti tlačítky, ale musíte si opět poradit skrz samotný software, který vám pouští zvuk do uší. To samé platí pro případnou Bluetooth klávesnici.

Software je alchymie

Na rozdíl od tradičních čteček je pro e-ink tablet důležitá softwarová vybavenost. A v tomto případě je přístup Lenova… specifický. Jak už bylo řečeno, operační systém je nadstavba Androidu 11, nicméně je udělaná ve velmi limitujícím prostředí. Lenovo do základního balíčku dává svůj dedikovaný software s možností nainstalovat další programy pomocí sideloadování souborů .apk. Rozhodně to není nejpohodlnější systém. Minimálně část předinstalovaných aplikací nepotřebuje náhradu... Ale část ano.

Ještěže je tady předinstalovaný Firefox, který používám i na desktopu, a pořád patří mezi ty rychlejší prohlížeče. Můžete si nainstalovat i Google Chrome, pokud po něm vaše srdce touží, ale kvalitu brouzdání po netu bude určovat hlavně množství vyskakujících reklam a automaticky spouštěných videí, protože e-ink nemá tyhle formáty rád. Není to chyba Lenova, prostě občas umí stránky vychrlit tři scrollovací videa do textu a e-ink je musí všechny vykreslovat.

Pak ovšem přichází čas na experimenty. Lenovo má vlastní Ebook Reader, který je navázaný na Ebooks.com, což je platforma, kterou asi většina lidí využívat nebude, protože má knihovny jinde. Takže jdete hledat aplikace, protože Google Play Store tu není a nefunguje. Kindle naštěstí šlape na jedničku, stejně tak rozchodíte i Audible. Pokud byste se báli o místo, v tabletu je 64 GB eMMC, takže byste jej neměli nijak rychle zaplnit. Vše běhá na 4 GB RAM, což pro e-ink stačí. Na tomhle přístroji opravdu nebudete chtít hrát hry nebo používat Photoshop.

S ostatními aplikacemi to je… složité. Některé fungují, některé ne. V systému je defaultně nainstalovaný WPS Office, který nemiluji, ale pro práci plně dostačuje. Pokud chcete, rozběhnete na Smart Paperu i Word. Když jsem se ale pokoušel nainstalovat klávesnici Swift, už byl problém. One Note také rozchodíte, ale pokud jej budete chtít využívat na ruční psaní poznámek, mnohem lepší je už předinstalovaná aplikace pro psaní poznámek od Lenova, která má lepší odezvu i rozpoznávání písma.

Jak už jsem říkal, tablet umí Kindle, Audible, pro komiksy rozběhl i Wiz Manga, ovšem v tomto ohledu budete chtít asi číst jen mangu, protože západní barevné komiksy na černobílém displeji jaksi ztrácí část svého kouzla. Jak už bylo řečeno, můžete rozběhnout i YouTube, ale neumím si představit, proč byste to chtěli dělat.

Co se týká zálohování, přesunu a synchronizace souborů, jsem si na 99 % jistý, že nebudete využívat placený systém Lenova, ale sáhnete buď po Google Disku, který je už předinstalovaný, anebo OneDrivu, který Smart Paper také umí. Nebo po obojím, pokud jste rozkročení napříč systémy jako já. OneDrive používám pro zálohování textů a Google Disk pro přesuny aplikací a zvukových souborů, jako jsou audioknihy, hudba nebo záznamy přednášek.

Umí i škrabopis

Co se týče rozpoznání písma ve výchozím poznámkovém bloku, musím říct, že jsem byl extrémně překvapený jeho efektivitou v psané češtině. Na rovinu: Nikdy jsem nepsal hezky, nikdo po mně nechtěl moje poznámky, protože je nepřečetl (občas ani já ne) a roky psaní výlučně na klávesnici situaci nijak nepomohly. Nicméně systém je dokázal přelouskat, ať už v tiskací, nebo „krasopisné“ psané verzi, a to s minimem chyb, které většinou zapříčinila nestandardní vlastní jména.

Tablet jsem dal i kolegyni, aby zkusila svůj hezčí pravopis a opět bez problémů. Ano, exportovaný text budete muset editovat, protože dodržuje i vámi vytvořené odstavce a formátování, a občas chybu v přepisu vyrobí, ale pokud jste toužili po psaní rukou, ze kterého následně vznikne text, s nímž budete moci pracovat třeba i ve Wordu, Smart Paper a jeho software tohle zvládne.

Velikost displeje je skvělá na práci s PDF skeny, se kterými se setkáte především u starších odborných článků a monografií. Občas je totiž kvalita skenu nízká a na malých čtečkách je velmi obtížné číst drobná písmena. Pokud chcete Smart Paper ke studiu a potřebujete se často přehrabovat v méně kvalitních ofocených kopiích starších textů, e-ink tablet přestává být volbou „pro radost“ a přechází do pole velmi užitečného pomocníka. Během studií jsem se spoustou podobných dokumentů zápolil na počítačích a je prostě mnohem pohodlnější si je číst ve formátu, který se blíží knize. Pokud chcete dané skeny ještě poznámkovat, čeká vás výběr vhodného softwaru, a tady jsme opět trochu u alchymie.

Krásný a stylový doplněk

Hodnocení Lenovo Smart Paperu je z mé strany veskrze pozitivní. Jedná se o povedený kus hardwaru, který má určité limity, vyplývající z designérské volby (absence Google Store, experimentování s aplikacemi), ale ve své kategorii patří mezi hráče, se kterými se musí počítat. Fakt, že dostanete v základním balení vše potřebné, tedy pouzdro a pero, je velmi příjemný a pohodlný, zvláště když si začnete stejné náklady přičítat u konkurence. Otázkou samozřejmě zůstává, zda vlastně Smart Paper, respektive e-ink tablet potřebujete.

Samotný koncept je sympatický a fascinující ve svém zaměření. Máte v ruce zařízení, jež je šetrnější k vašim očím, a které vám vydrží mnohem, mnohem déle než klasické tablety. Navíc může fungovat jako zápisník nebo pracovní nástroj. Zároveň se ale vzdáváte spousty funkcí, které mají současné tablety a počítače. Něco za něco. Je to zkrátka cena, kterou platíte za výše zmíněné výhody, rozhodnutí je ve výsledku na vás. Lenovo Smart Paper se ale v konkurenci určitě neztratí. Naopak ji v mnohém předehnal.