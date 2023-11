Výrobci pamětí typu NAND zdražují. Nízké ceny SSD a mobilních zařízení jsou v ohrožení

11. 11. 2023 17:00 | Hardware | autor: Aleš Tihlařík

Pokud jste v posledních několika letech kupovali nový počítač či upgradovali ten starý, možná vás překvapilo, jak moc klesla cena rychlých SSD. Vývoj byl vlastně podobný jako u disků plotnových – s časem se zvyšovala kapacita i rychlosti, díky zvýšenému objemu a efektivitě výroby se však ceny dále snižovaly. Minimálně tedy doteď, v nadcházejících týdnech a měsících totiž můžeme očekávat nepříjemný obrat.

Důvodem jsou kroky Samsungu, v současnosti největšího výrobce pamětí typu NAND, kterému dle odhadů patří necelá třetina celého trhu. Ten v rámci nepříliš pozitivních finančních výsledků paměťové divize zvyšuje ceny, mezikvartálně dokonce o celých 20 %. Stejné kroky se navíc dají čekat i u dalších výrobců.

Co to znamená pro koncové uživatele? Paměti typu NAND se využívají v úložištích širokého spektra zařízení, od počítačů přes USB klíčenky až po mobilní telefony. Největší vliv bude mít toto zdražení pochopitelně na zařízení sloužící primárně k ukládání dat – tedy SSD, flash disky či paměťové karty. Právě zde totiž NAND paměti tvoří nejdůležitější část celého produktu. SSD by tedy dle aktuálních odhadů mohly zdražit o zhruba 8-13 %, stejný scénář pak pravděpodobně bude platit i u ostatních dotčených paměťových zařízení.

Negativní efekt zdražování pak pocítí i zájemci o hotové počítače, notebooky, mobilní telefony či tablety. Zde však cenotvorba záleží na daleko větším množství komponent, zvýšení cen by tedy nemělo být tak velké. Pokud ovšem plánujete pořízení nového disku, doporučuji s koupí příliš neotálet…