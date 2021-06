Čtvrtina produkce herních karet skončila u těžařů, odhaduje report

18. 6. 2021 16:00 | Hardware | autor: Jiří Svák

Známý analytický dům JPR (Jon Peddie Research) přinesl zajímavou zprávu, podle které si můžeme udělat alespoň přibližnou představu, kolik herních grafik nedoputuje do rukou hráčů, ale skončí v těžařských stanicích nebo u spekulantů. Report je cenným materiálem i proto, že kryptohorečka se považuje za jednu z hlavních příčin nedostatku karet v obchodech, ale příliš konkrétních čísel na toto téma není.

Podle výzkumníků mineři nakoupili v prvním čtvrtletí roku 2021 celou čtvrtinu všech vyprodukovaných grafik v segmentu střední a vyšší třídy. Což je přibližně 700 000 kusů v ceně kolem půl miliardy amerických dolarů. Report přitom nepočítá s drobnými domácími nebo „rekreačními“ těžaři, ale pouze s velkými odběrateli, kteří karty využívají exkluzivně k dolování kryptoměn, často v režimu 24/7.

zdroj: Jon Peddie Research

Je samozřemě třeba upozornit, že jde pouze o odhad založený na sledování změn na trhu, srovnávání s historickými hodnotami a notnou dávkou předpokladů. Ač jde o pohled zasvěcený, čísla mohou být v realitě trochu nižší, anebo naopak vyšší. Stále to však dokládá značný vliv těžařů a spekulantů na celosvětový trh. Nebýt takové poptávky, pravděpodobně by se továrnám i přes jiné četné problémy v produkci dařilo trh uspokojovat a ceny by nebyly tak extrémně vysoké, vyplývá ze závěrů JPR.