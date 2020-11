AMD porazilo Intel. Recenze procesorů Ryzen 5000 ukazují vedení i ve hrách

13. 11. 2020 10:55 | Hardware | autor: Jiří Svák

Při prezentaci nových procesorů Ryzen 5000 překvapilo AMD sebevědomými prohlášeními o 19% nárůstu IPC, taktech blížících se 5 GHz a značnému mezigeneračnímu nárůstu v herním výkonu, který v případě modelu Ryzen 9 5950X dosahoval až ke 30 %.

V závěru přehledu jsem nicméně radil počkat na nezávislé testy, protože jedině ty dokážou tvrzení společnosti ověřit. Jak se ale zdá, AMD nelhalo.

zdroj: AMD

Nové Ryzeny 5000 po velmi dlouhé době okupují nejvyšší příčky nejen v multivláknovém výkonu, ale také v herních benchmarcích. Dalo by se tak říct, že po minulých letech, kdy Intel ztratil prvenství v IPC a efektivitě, přišel i o poslední baštu: gaming.

Takové tvrzení ale samozřejmě vyžaduje podložit, takže se pojďme podívat, jak nové Ryzeny v nezávislých testech dopadly.

Testy procesorů Ryzen 5000

V recenzích se objevily všechny nové modely, tedy Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5800X, Ryzen 9 5900X a Ryzen 9 5950X. Pro rychlý přehled o parametrech přikládám přehledovou tabulku:

CPU Jádra Technologie Takt (GHZ) Cache (MB) TDP (W) Chladič Cena (~Kč) Ryzen 9 5950X 16/32 Zen 3

(7 nm) 3,4–4,9 64+8 105 - 22400 Ryzen 9 5900X 12/24 Zen 3

(7 nm) 3,7–4,8 64+6 105 - 15400 Ryzen 7 5800X 8/16 Zen 3

(7 nm) 3,8–4,7 32+4 105 - 12400 Ryzen 5 5600X 6/12 Zen 3

(7 nm) 3,7–4,6 32+3 65 Wraith Stealth 8300

V syntetickém a aplikačním výkonu není o králi pochyb. Jak ve vícevláknové, tak i jednovláknové zátěži nemá Intel na Ryzeny odpověď.

zdroj: Anandtech.com zdroj: Anandtech.com

Ale jak to bude vypadat ve hrách?

Z mého pohledu je nejzajímavější model Ryzen 7 5800X, protože je nově tvořen jedním blokem CCX s osmi jádry. Minulé generace Ryzenů měly v jednom bloku pouze 4 jádra, zvětšení počtu jader v CPU tak s sebou neslo nutnost přidat další celý blok, což vyústilo ke zvýšení latence. Bloky totiž musí spolu nějak komunikovat a předávat si data, každá cesta navíc ale znamená určité zpoždění, i když probíhá na rychlé interní sběrnici Infinity Fabric. Konfigurace procesoru pouze s jedním blokem takovým řešením netrpí a na herním výkonu se to pozitivně projevuje, jak třeba ukázal model nižší třídy Ryzen 3 3300X. Očekávání od osmijádra s jedním CCX proto byla vysoká.

Ryzen 7 5800X se na špici střídá s 12jádrem Ryzen 9 5900X, podle testované hry. Dvanáctijádro je ale v průměru nejrychlejším modelem – těží ze svých vyšších maximálních taktů. Všechny Ryzeny 5000 se nicméně vyrovnají výkonnostní špičce Intelu, jak ukazuje graf níže. A jen tak mimochodem: Na úplném vrcholu už nenajdeme procesor z modré stáje, čímž se potvrzuje to, co jsem nakousl už na začátku článku: AMD se s Ryzeny 5000 stává i herním králem.

AMD Ryzen 5000 – výkon ve hrách | zdroj: ComputerBase.de

Mezigenerační skok je to značný, v herní zátěži tak například nové šestijádro Ryzen 5 5600X překonává i 12jádro minulé generace! AMD toho dosáhlo avizovaným zvýšením IPC, které podle testů clock-to-clock, tedy na stejném taktu, vykazuje asi 15% navýšení.

IPC nových Ryzenů značně poskočilo | zdroj: ComputerBase.de

Server ComputerBase.de na to provedl ještě jeden pěkný test, kdy prověřil Ryzeny 7 5800X a 7 3800XT v šestici her, a to nejen v defaultním nastavení, ale rovněž na stejných taktech. Dobře tak vyniklo, jaký vliv má zvýšení IPC na herní výkon i bez agresivnějšího boostu.

Výsledek je takový, že zvýšené IPC je hlavním důvodem, proč si Ryzeny 5000 vedou ve hrách tak dobře, vyšší maximální boost má v tomto případě menší vliv. Pokud započteme obě složky, oproti generaci 3000 vidíme nárůst v herním výkonu až 29 %, srovnání na stejných taktech pak vychází o 22 % lépe pro Ryzen 5800X.

Test IPC ve hrách | zdroj: ComputerBase.de Test IPC - hry | zdroj: ComputerBase.de

Je ale třeba zdůraznit, že průměr z šestice her velmi ovlivňuje titul Valorant, který novým Ryzenům náramně chutná. V něm se nová architektura promítla do 70–97% nárůstu FPS. Pokud Valorant vyřadím z průměru, bude čistý zisk asi 14 %. I tak jde o značný nárůst v herním výkonu, díky kterému se AMD dostává na špice tabulek.

Pokud se ještě vrátím ke srovnání s Intelem, je dobré podotknout, že ComputerBase.de měřil obě platformy s paměťmi podle specifikace. Pro Intel to znamená RAM DDR4 o frekvenci 2933 MHz a časování CL 14, pro AMD pak RAM DDR4 3200 MHz CL 14. Na herní výkon má přitom rychlost a časování pamětí vliv, z hardwarové komunity se proto ozývaly hlasy, zda to pro AMD nemůže být hendikep, zvláště s přihlédnutím k tomu, že si nová generace 5000 dobře rozumí i s moduly o taktu až 4000 MHz.

Je to v podstatě akademická diskuze, zda testovat s maximálními možnostmi platforem, nebo zda se držet standardů JEDEC, či zda zvolit přístup s osazením identické paměti do obou testovacích sestav, i když to může znamenat nevýhodu pro platformu, která s rychlejší RAM lépe škáluje.

Relativní rozdíly v herním výkonu jsou v souboji AMD versus Intel totiž velmi malé, takže se takzvaně každé procento počítá. Některé redakce, například techpowerup, vedení AMD neprokázaly a na vrcholu benchmarků zůstal Intel. Recenze, kde dominuje AMD, jsou ale zastoupené častěji, navíc máme k ruce test Guru3D, který výkon obou platforem změřil s použitím stejných pamětí: DDR4 3600 CL 16, a ani ty v průměrném hodnocení Intel nad Ryzeny neposunuly.

AMD vs. Intel na stejných pamětech | zdroj: Guru3D zdroj: Guru3D

zdroj: Guru3D zdroj: Guru3D

Frekvence nad 5 GHz

Co se taktů týče, Ryzeny 5000 boostují překvapivě nad svoje specifikace. Takový Ryzen 9 5950X s oficiální maximální frekvencí 4,9 GHz dostane takt až nad 5 GHz. AMD tak pokořilo bájnou hranici, která (pokud nepočítám starou architekturu Bulldozer) byla dosud dostupná pouze Intelu.

Mimochodem, nad své specifikace se dostávají i zbylé modely generace 5000, nášup se pohybuje od 50 do 140 MHz:

Ryzeny 5000 překvapily. Dokážou boost vyhnat až nad specifikace. | zdroj: ComputerBase.de

Redaktoři Anantechu dokonce naměřili u nejvyššího modelu takt až 5050 MHz! Takový boost ale platí při zatížení jednoho vlákna, kvůli zahlédnutí takové hodnoty v benchmarku si procesor za více než 20 tisíc kupovat nebudete.

Důležitější tak je, jaké frekvence procesor udrží s vyšším počtem zatížených jader. Dobrou zprávou je, že oproti Ryzenům 3000 je i zde posun. A to nejen v benchmarku, co využije všechna jádra, ale i ve hrách.

5950X: takt allcore | zdroj: ComputerBase.de 5950X: tak v BF5 | zdroj: ComputerBase.de

5600X: takt allcore | zdroj: ComputerBase.de 5600X: takt v BF5 | zdroj: ComputerBase.de

Spotřeba Ryzenů 5000

Pokud by vám nestačilo chválení novinek za jejich výkon, ukážeme si ještě spotřebu. Efektivita doznala vylepšení, oproti Ryzenům 3000 se výkon navíc na spotřebě prakticky neprojevil, ba naopak. Procesory s nejvyšším počtem jader narážejí stejně jako předcházející generace na limit TDP, ale třeba takový Ryzen 5 5600X má maximální spotřebu mezigeneračně nižší. Oproti Intelům jsou nové Ryzeny úspornější až téměř o 50 %. Nebe a dudy.

Ryzen 5000: maximální odběr | zdroj: Anandtech.com

Cena a dostupnost Ryzenů 5000

Nemají samá pozitiva nějaký háček? Jeden by se našel: Mezigeneračně došlo k výraznému navýšení ceny. Třeba takový Ryzen 5600X se posunul na podobnou cenovou úroveň jako Ryzen 3 3700X, se kterým soupeří i výkonnostně (allcore aplikace). Oproti minulé generaci si na druhou stranu výrazně polepšíme ve hrách, takže poměr cena/výkon nestagnuje.

Navíc můžeme čekat, že nabídka nové generace není s vydáním první čtveřice modelů uzavřená. Nový šestijádrový Ryzen je varianta s přívlastkem X, za kterou jsme si i v minulé generaci museli připlatit. Sice ne tak hodně, ale museli. Jakmile se AMD vytasí s levnější variantou šestijádra, posune se poměr cena/výkon výrazněji – jak jsme si ukázali výše, výkonnostní zisky Zen 3 jdou z větší části na vrub vyššímu IPC, takže i níže taktované modely budou mít špičkový výkon.

CPU Jádra Takt (GHZ) Chladič Cena (~Kč) (czc.cz) Ryzen 9 5950X 16/32 3,4–4,9 - 22400 Ryzen 9 3950X 16/32 3,5–4,7 - 20500 Ryzen 9 5900X 12/24 3,7–4,8 - 15400 Ryzen 9 3900X 12/24 3,8–4,6 Wraith Prism RGB 12600 Ryzen 7 5800X 8/16 3,8–4,7 - 12400 Ryzen 7 3800X 8/16 3,9–4,5 Wraith Prism RGB 10000 Ryzen 5 5600X 6/12 3,7–4,6 Wraith Stealth 8300 Ryzen 5 3600X 6/12 3,8–4,4 Wraith Spire 6400

Menší nevýhodu může pro některé kupce znamenat absence přibaleného chladiče u třech nejvyšších modelů Ryzen 5000. Začaly už s tím modely „XT“ v minulé generaci, původně ale Ryzeny 3000 chladiče měly, a i přes kompromisy dokázaly procesory uchladit. I když se tak trochu předpokládá, že v takové výkonnostní relaci si uživatel osadí vlastní, efektivnější řešení, stále je to náklad navíc, který konečnou cenu nákupu zvyšuje.

Otázka ale je, zda k nějakému nákupu vůbec dojde. S dostupností nových Ryzenů je to totiž špatné. Při psaní článku byl k sehnání pouze model Ryzen 7 3800X, u zbytku pole svítila i u těch největších prodejců nula. Občas se nějaký kus objeví, třeba v menších eshopech, ale pokud zaváháte, nedostane se na vás.

Nebudu tvrdit, že mě to nějak překvapuje, 7nm výrobní proces TSMC je prostě mimořádně vytížený a výrobní kapacity nestíhají. Postupem času se prvotní vrchol poptávky zahladí, čímž se obchodům podaří udržet i nějaké kusy na skladě a dostane se i na zákazníky, kteří nejsou ochotní refreshovat web každých pět minut. Snad to AMD stihne do Vánoc.

Dobré alespoň je, že nedochází kvůli nedostatku zboží k tak velké inflaci cen, čehož jsme svědky u nové generace grafických karet Nvidia. Procesory se prodávají přibližně za takové ceny, jaké byly stanoveny při oznámení.

Nové Ryzeny 5000 jsou každopádně velmi povedené čipy, které splnily to, co AMD slibovalo, a navíc si odnášejí punc nejvýkonnějšího řešení na PC. Pokud se Intelu nepovede s Rocket Lake husarský kousek, má to u koncových zákazníků spočítané.