Procesory AMD Ryzen 5000 uvedeny. Nadvláda Intelu ve hrách asi brzy skončí

13. 10. 2020 17:30 | Hardware | autor: Jiří Svák

Procesory AMD Ryzen připravily před třemi lety Intel o vedení ve vícevláknovém výkonu, energetické efektivitě a poměru cena/výkon. Nově představené čipy Ryzen 5000 by měly dobýt i poslední baštu modré stáje: výkon na jedno jádro. A to by znamenalo vítězství v disciplíně, kde má Intel tradičně navrch – hry.

Nové procesory Ryzen 5000 by měly podle slov CEO Lisy Su přinést 19 % navýšení IPC a takty až 4,9 GHz. Pravda, již jádra Zen 2 svým výkonem na jeden takt překonala Intel, hendikepem jim ale byly nižší takty, takže k pokoření Intelu v jednovláknových úlohách nedošlo. Pro Ryzeny 5000 s novými jádry Zen 3 by to měla být již minulost. S 19% mezigeneračním navýšením IPC by AMD vyšší takty potřebovat nemuselo.

I tak se laťka maximálních taktů posunuje. V rámci 105W TPD by se nejlepší model nové řady, Ryzen 9 5950X, měl dostat na 4,9 GHz. Jde jistě o krátký maximální boost při zatížení jednoho jádra, minulá generace ale končila na 4,7 GHz, takže zlepšení to je.

Mimochodem, pokud vás překvapil skok číslování na 5000, nebojte se, o nic jste nepřišli. AMD již od uvedení původních Ryzenů čísluje odlišně hlavní řadu desktopových procesorů a svá APU (to jsou CPU s integrovanou grafikou). APU tudíž nesou označení o generaci vyšší, ačkoli uvnitř tepou jádra jako v hlavní řadě. Letos tak vyšly Ryzeny 4000G, ale jádra mají stejná jako Ryzeny 3000. Aktuálně představené novinky s jádry Zen 3 by tak při dodržení číslování nemusely vypadat dostatečně „nově“, zřejmě z tohoto důvodu zvolilo AMD skok rovnou na číslovku 5000. Za sebe jen doufám, že toto sjednocení bude platné i v budoucnu, předchozí stav byl matoucí.

zdroj: AMD

Ale zpátky k tomu důležitějšímu: k novým jádrům Zen 3. Namísto maxima čtyř jader na jeden CCX modul, jak tomu bylo v minulé generaci, má teď jeden blok jader osm. Nově je tak možné postavit osmijádrový procesor (s 16 vlákny) pouze na jednom CCX bloku, čímž dojde k vylepšení latence. CCX bloky totiž sdílí L3 cache, pokud tedy jeden blok potřebuje sáhnout pro data toho druhého, musí tak učinit přes sběrnici Infinity Fabric, což komunikaci zdržuje. Řešení postavené na jednom čipletu tím netrpí, jak například ukázal model Ryzen 3 3300X, který pouze se čtyřmi jádry podával ve hrách lepší výsledky než některé modely s více jádry.

Zatímco tedy v minulé generaci musely být Ryzeny od šestijader výše poskládané minimálně ze dvou bloků CCX, Ryzeny 5000 budou moci s jedním CCX blokem obsloužit i highend. Navíc tím, že je L3 cache vlastní pro každý osmijádrový komplex, narostla její velikost na 32 MB.

Kromě snížené latence došlo i k výraznému nárůstu IPC (instrukce za takt). 19 % uvedených v prezentaci je opravdu hodně i ve srovnání s přechodem generace Ryzen 2000 a 3000, kdy navýšení IPC bylo asi 10 %. Ještě nevíme, jakých stabilních taktů při zátěži všech jader budou nové Ryzeny 5000 dosahovat, ale i kdyby byly nižší než u konkurence, s takovým nárůstem IPC je velká šance, že Intel při stejném počtu jader překonají.

Celkem Lisa Su představila 4 nové modely:

Ryzen 9 5950X (16 jader, 32 vláken, takt až 4,9 GHz, TDP 105 W)

Ryzen 9 5900X (12 jader, 24 vláken, takt až 4,8 GHz, TDP 105 W)

Ryzen 7 5800X (8 jader, 16 vláken, takt až 4,7 GHz, TDP 105 W)

Ryzen 5 5600X (6 jader, 12 vláken, takt až 4,6 GHz, TDP 65 W)

Pojďme si je v rychlosti představit.

Ryzen 9 5950X

Top model ponese 16 jader 32 vláken, nejvyšší maximální takt ze všech nových Ryzenů (až 4,9 GHz) a vejde se do 105 W TPD. Vzhledem k tomu, že jde o produkt na pomezí profesionálního segmentu, kromě sebevědomých grafů s nárůstem herního výkonu dostáváme i souboj s konkurencí v pracovních aplikacích. Porovnání to ale není úplně fér, je jasné, že 12jádro ve vícevláknové zátěži překoná 10jádro Intelu, v grafu jsou ale zahrnuty i aplikace využívající primárně jedno jádro a i v nich nový top Ryzen vítězí.

zdroj: AMD zdroj: AMD

Vysoký výkon na jedno jádro dokazuje i benchmark Cinebench, kde Ryzen 9 5950X stanovuje nový rekord 640 bodů.

Procesor by měl stát 799 USD (cca 22 000 Kč po přepočtu i s naší daní) a na trh by měl dorazit 5. listopadu. Jde o mírné mezigenerační zdražení, Ryzen 9 3950X startoval s doporučenou 749 USD. AMD si asi věří.

Ryzen 9 5900X

Ryzen 9 5950X je ale takovou třešničkou na dortu v modelové nabídce, podobně třeba jako GeForce RTX 3090 nebo dřívější řada Titan od Nvidia. Největší prostor byl proto v prezentaci ponechán čipu Ryzen 9 5900X, což je 12jádro s 24 vlákny a taktem až 4,8 GHz. TDP je rovněž 105 W.

Tento model by měl přinést opravdu markantní mezigenerační nárůst herního výkonu. Podle AMD jde v průměru o 26% zlepšení ve Full HD (1080p) oproti Ryzenu 9 3900XT, ve srovnání s konkurenčním Intelem Core i9-10900K pak jde o cca 7 %. AMD zdůrazňuje, že ve hrách, kde je co nejvyšší počet FPS důležitý, jako třeba v League of Legends nebo CS:GO, je odstup oproti Intelu nejvyšší. V prezentaci ale vidíme i negativní bilanci, a to konkrétně u Battlefieldu V. I přesto to vypadá pro Zen 3 nadějně. Uvidíme, jak na tom bude přetaktování, které by mohlo novinkám ještě dále pomoci.

Jednovláknový výkon každopádně nebude pod top modelem řady 5000 nijak pokulhávat. Dle oficiálního měření v benchmarku Cinebench dosáhl Ryzen 9 5900X 631 bodů. Takže to vskutku vypadá pouze na rozdíl 100 MHz v boostu.

zdroj: AMD

zdroj: Hexus

12jádro s 24 vlákny se v nové generaci dočká taktéž zdražení: Zatímco Ryzen 9 3900X začínal za cenu 499 USD, Ryzen 9 5900X odstartuje za 549 USD (asi 15000 Kč). Dostupnost: rovněž 5. listopad 2020.

Ryzen 7 5800X

Osobně jsem ale nejvíce zvědavý na nový Ryzen 7 5800X. Modely výše jsou stále tvořeny dvěma CCX, tento čip by ale mohl být premiérovým osmijádrem pouze z jednoho CCX bloku. A jak jsme si už vysvětlili výše, na herní výkon by to mohlo mít výrazný vliv.

Maximální takt je o 100 MHz nižší než předešlý model, tedy 4,7 GHz, TDP ale zůstává na 105 W. Stejně jako u zbylých Ryzenů 5000 bude mít novinka o 50 USD vyšší cenovku. Doporučená cena bude 449 USD, tedy přibližně 12500 v našich korunách (Ryzen 7 3800X začínal na 399 USD). Dostupnost znova 5. listopadu.

Ryzen 5 5600X

Šestijádra Ryzen, ač v konzervativnější a levnější variantě Ryzen 5 3600, se stala bestsellerem herních PC střední třídy. Od nástupce se logicky očekává taktéž skvělý poměr cena/výkon. Nicméně se obávám, že první šestijádro nové generace toto nenabídne. Mělo by se začít prodávat za 299 USD (cca 8500 Kč), což je o 50 USD více než Ryzen 5 3600XT. A o něm už víme, že se oproti níže taktovanému Ryzenu 5 3600 za 199 USD nevyplatí.

Mezigenerační příplatek na 299 USD je už velmi výrazný, tak doufejme, že bude výkon stát za to a zastíní i osmijádra generace 3000, v jejichž cenovém rajónu se novinka bude pohybovat.

Čip Ryzen 5 5600X kromě 6 jader a 12 vláken nabídne takt až 4,6 GH. Od zbylých modelů ho odlišuje nižší TPD 65 W a také přítomnost chladiče v balení, vyšší Ryzeny 5000 ho už nemají mít. Dostupnost je očekávaná 5. listopadu.

Kdo máte rádi tabulky, zde je ještě oficiální přehled novinek od AMD:

Přehled nových Ryzenů 5000 | zdroj: AMD

Kompatibilita se starými deskami

Jedním z velkých argumentů AMD pro volbu Ryzenů je možnost snadného mezigeneračního upgradu v rámci jedné základní desky. AMD s takovou premisou vyrukovalo už u prvních Ryzenů a s pár přešlapy se myšlenku snaží udržet naživu až doteď.

Ze začátku to ale nebude úplně růžové. Novou generaci budete moci osadit pouze do desek s čipsetem 500, tedy X570, B550 a A520. BIOS umožňující úspěšný POST už je připraven, pro běžný provoz ale AMD doporučuje updatovat na nový BIOS dostupný po 5. listopadu (AGESA 1.1.0.0 a vyšší).

zdroj: AMD

Desky s čipsetem X470 a B450 by se měly podpory dočkat také, ale bude záležet na výrobcích základních desek, kdy (a zda) nový BIOS dodají. Očekává se, že se tak stane až na začátku roku 2021.

Na druhou stranu, třeba do té doby AMD vydá cenově příznivější modely bez přívlastků „X“, které by mohly oslovit lepším poměrem cena/výkon. Ale raději ještě nebudu předbíhat, nezávislé testy dosud venku nejsou. Ryzeny 5000 mají každopádně velký potenciál překvapit.