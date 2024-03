Tvůrci Company of Heroes 3 se osamostatnili na pozadí dalších vyhazovů ze Segy

29. 3. 2024 7:00 | Byznys | autor: Patrik Hajda

V nekončící vlně propouštění ve videoherním byznysu budeme ještě nějakou chvíli pokračovat. Nejčerstvěji se k zástupu firem přidává společnost SEGA, která v rámci svých evropských studií propustila na 240 zaměstnanců.

Týká se to zejména týmu Creative Assembly, tedy tvůrců série Total War, přičemž propouštění by se nemělo dotknout her, kterých má studio ve vývoji hned několik - jak v rámci válečné série, tak i dosud neoznámeného nového projekt. Připomeňme, že se ve studiu propouštělo i loni, a to po zrušení vývoje hry Hyenas.

Na další, na počet hlav menší propouštění došlo ve studiu Hardlight, které stojí za řadou her pod značkou Sonic a pomáhalo například s vývojem Two Point Hospital. Na vině těchto vyhazovů je údajně snaha zajistit budoucnost firmy v měnícím se ekonomickém prostředí, kdy je potřeba zaměřit se na silné stránky a zúžit podnikání.

V souvislosti s tím se od Segy vyloženě odděluje celé kanadské studio Relic Entertainment, které díky nejmenovanému investorovi získává po 20 letech zpět svou nezávislost a ubezpečuje fanoušky, že bude nadále pracovat na svém posledním počinu – Company of Heroes 3. Respektive, neodděluje se tak docela celé, protože právě tento tým postihly vyhazovy již loni v květnu, kdy se vývojáři rozloučili s víc než 120 kolegy.

Studio Relic Entertainment vzniklo již v roce 1997 a proslavilo se sériemi Homeworld, Company of Heroes, Warhammer 40,000: Dawn of War či Age of Empires IV. V roce 2004 ho koupilo vydavatelství THQ, které ho během svého krachu v roce 2012 odprodalo společnosti SEGA.

A aby těch zpráv týkajících se japonského vydavatelství nebylo na jeden den málo, tak američtí zaměstnanci se mohou radovat, jelikož se jim po šesti měsících úsilí podařilo v rámci odborů vyjednat velice příznivé podmínky.

Ty jim zajišťují například růst platů, ochranu před vyhazovem (v Americe, konkrétně Kalifornii to funguje trochu jinak a můžou vás vyhodit jen tak, z hodiny na hodinu), možnost pracovat nadále z domu, hledat si další příležitosti výdělku či právo být uvedení v titulcích hry, i když se na vývoji podíleli jen krátce coby externí spolupracovníci či třeba na pozici testerů.

Takže zatímco to v Evropě bouří, za mořem mají důvod slavit. Nicméně i v Americe se propouštělo. SEGA původně chtěla ořezat 61 míst, ale odborům se podařilo 18 z nich zachránit a ostatním zajistit alespoň vyšší odstupné.