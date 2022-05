Microsoft možná chystá kolekci série Gears ve stylu Master Chief Collection

17. 5. 2022 12:43 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Novinář Nick Baker v podcastu XboxEra naznačil (via Videogames Chronicle), že Microsoft chystá další velkou kolekci ve stylu Master Chief Collection, která dala dohromady spoustu dílů série Halo. Nová kolekce by prý mohla kompilovat střílečky ze série Gears of War, ukáže se během červnové konference Xboxu a Bethesdy a vyjít by měla ještě letos.

Samozřejmě berte všechny tyto informace s velkou rezervou, zatím jsme jen ve fázi jedna paní povídala. Ale Gearsy si svou kolekci jistě zaslouží. Od roku 2006 vyšlo již pět dílů hlavní očíslované série, remaster jedničky v podobě Ultimate Edition, odbočka Judgment, taktická varianta Gears Tactics a mobilní hra Gears Pop!. Je otázka, co všechno by případná kolekce zahrnula.

Studio The Coalition aktuálně dělá na několika projektech v Unreal Enginu 5, přičemž ten následující má být pod novou značkou. Přesto se traduje, že časem dostaneme i pokračování Gears 6, které ostatně bylo součástí leaku databáze Nvidia GeForce Now. Gears 5 se mezítím odebírá do věčných lovišť.