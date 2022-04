Gears 5 umírá. Tvůrci odstraňují komunitní editor map

Studio The Coalition na svém Twitteru oznámilo, že odstraňuje Map Builder ze hry Gears 5. Ten sloužil k tvorbě komunitních map pro únikový mód Escape. Vývojáři toto rozhodnutí odůvodňují tím, že se chtějí více soustředit na budoucí projekty, které poběží na Unreal Enginu 5.

S Map Builderem jsou spojené dva achievementy I Made It By Myself a Homegrown Hive, které po vypnutí této funkce obdrží všichni hráči, aby se nestaly nesplnitelnými. Pokud jste již splnili první z achievementů, dostanete jako kompenzaci za zrušení editoru exkluzivní banner. Pokud jste splnili i druhý achievement, dostanete 10 tisíc v herní měně.

Fanoušci pod oznámením na Twitteru nešetří svým zklamáním, ale vzhledem k tomu, že Gears 5 na Steamu hrají sotva nižší stovky hráčů, těch zklamaných duší zase tolik nebude…

PSA: We’re removing #Gears5 Map Builder and unlocking its achievements for all players as the team focus on future projects.



If you’ve completed “I Made it All By Myself” you’ll receive an exclusive banner & if you’ve completed “Homegrown Hive” you’ll receive 10k Coins in-game. pic.twitter.com/cPX0tLKQ3s