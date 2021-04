Co nového v Game Passu? GTA V, hokej, zombící a další

7. 4. 2021 12:03 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Microsoft představil další várku her pro své předplatné Game Pass. Níže naleznete seznam všech nadcházejících přírůstků spolu s daty jejich uvedení a platformami, na kterých je naleznete (plus tituly, které službu opustí).

Microsoft zároveň rozšířil podporu dotykového ovládání v cloudovém hraní na 50 dalších titulů včetně Sea of Thieves, Gears 5, Slay the Spire a dalších. A ještě přibyla nová funkce Play with Friends, která vám na Xboxu ukáže, jaké hry z Game Passu momentálně hrají vaši přátelé, a vy se k nim tak snáze připojíte.

Přivítejte:

8. dubna

12. dubna

15. dubna

Rain on Your Parade (konzole, PC a cloud)

Pathway (PC)

20. dubna

MLB The Show 21 (konzole a cloud)

Rozlučte se s:

15. dubna

Deliver Us the Moon (konzole a PC)

Gato Roboto (konzole a PC)

Wargroove (konzole a PC)

16. dubna