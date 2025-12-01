Závěr příběhu The Long Dark opět nabírá zpoždění
Závěr příběhu The Long Dark opět nabírá zpoždění

1. 12. 2025

Studio Hinterland sice už pracuje na pokračování mrazivého survivalu The Long Dark, ale předtím musí definitivně uzavřít první díl. Konkrétně její příběhový režim Wintermute, který vychází po kapitolách už řadu let a letos měl konečně skončit. Nakonec si ale na závěr opět ještě počkáme.

Závěrečná kapitola s podtitulem The Light at the End of All Things nově vyjde 31. března 2026, což znamená zhruba čtyřměsíční zpoždění oproti původnímu plánu. Podle autorů je většina obsahu hotová, ale nestihli včas vychytat zbylé chyby, dokončit soundtrack a uspokojivě uzavřít celý příběh. Proto potřebují více času, aby finále splnilo všechna očekávání.

zdroj: Hinterland

Malou náplastí na odklad je alespoň nová ukázka, která naznačuje atmosféru poslední kapitoly. Dle všeho vsadí na melancholii, mrazivé výjevy a návraty ke klíčovým momentům celé výpravy. Po uzavření Wintermute se pak studio naplno přesune k vývoji Blackfrost: The Long Dark 2, které známou smyčku obohatí o kooperaci a systém příčetnosti.

