Zaklínače 4 na The Game Awards letos nečekejte

I když by k tomu blížící se ceremoniál The Game Awards a nominace v kategorii nejvyhlíženějších her vybízela, některé fanoušky čeká zklamání. Spoluředitel CD Projektu RED Michał Nowakowski na platformě X prozradil, že nový trailer na Zaklínače 4 se na letošním ročníku bohužel neobjeví.
„Jsem velice rád, že Zaklínač 4 byl nominovaný v kategorii Nejočekávanější hra na udílení cen The Game Awards. Děkuji všem, kteří již hlasovali – vaše podpora pro nás znamená mnoho. Letos ovšem na TGA nepřineseme žádný nový obsah, ale jako vždy se těšíme na samotnou show a oslavu této úžasné noci spolu s vámi,“ napsal na bývalém Twitteru.
I’m very happy to see The Witcher 4 nominated in the Most Anticipated Game category at The Game Awards. Thanks to everyone who has already voted - your support means a lot of to us. We won’t be bringing any new content to TGA this year, but we’re, as always, excited to watch the…— Michał Nowakowski (@michalnowakow) November 26, 2025
Přestože to někoho může zarmoutit, zpráva byla očekávatelná. Nedávná finanční zpráva firmy počítá s tím, že čtvrtý díl můžeme očekávat nejdříve v roce 2027, spíše 2028. Ranou fázi vývoje ostatně naznačila i nedávná informace o významné české posile v podobě Karla Kolmanna, který na hře nově pracuje jako seniorní designér úkolů. Příznivci bělovlasých lovců monster by se proto měli ještě obrnit trpělivostí.