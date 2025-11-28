Zaklínače 4 na The Game Awards letos nečekejte
Zaklínače 4 na The Game Awards letos nečekejte

PC PlayStation 5 Xbox Series

28. 11. 2025 12:30 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

I když by k tomu blížící se ceremoniál The Game Awards a nominace v kategorii nejvyhlíženějších her vybízela, některé fanoušky čeká zklamání. Spoluředitel CD Projektu RED Michał Nowakowski na platformě X prozradil, že nový trailer na Zaklínače 4 se na letošním ročníku bohužel neobjeví.

„Jsem velice rád, že Zaklínač 4 byl nominovaný v kategorii Nejočekávanější hra na udílení cen The Game Awards. Děkuji všem, kteří již hlasovali – vaše podpora pro nás znamená mnoho. Letos ovšem na TGA nepřineseme žádný nový obsah, ale jako vždy se těšíme na samotnou show a oslavu této úžasné noci spolu s vámi,“ napsal na bývalém Twitteru.

Přestože to někoho může zarmoutit, zpráva byla očekávatelná. Nedávná finanční zpráva firmy počítá s tím, že čtvrtý díl můžeme očekávat nejdříve v roce 2027, spíše 2028. Ranou fázi vývoje ostatně naznačila i nedávná informace o významné české posile v podobě Karla Kolmanna, který na hře nově pracuje jako seniorní designér úkolů. Příznivci bělovlasých lovců monster by se proto měli ještě obrnit trpělivostí.

Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
