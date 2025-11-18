Tomb Raider z roku 2013 zničehonic přistál na Switchi
Bez jakéhokoli upozornění dnes Aspyr společně s Crystal Dynamics vypustily na Nintendo Switch i Switch 2 Tomb Raider: Definitive Edition, kompletní edici remasteru restartu jedné z nejslavnějších sérií akčních adventur z roku 2013. Na konzolích od Nintenda se tak můžete pustit do začátků Lary Croft v příběhu o proměně nezkušené archeoložky v ostřílenou harcovnici. 

Verze pro Switch obsahuje původní hru se všemi DLC a také digitální bonusy, včetně komiksu Tomb Raider: The Beginning, artbooku The Art of Survival a dokumentárního seriálu Final Hours of Tomb Raider. Nechybí ani online multiplayer až pro osm hráčů.

Tomb Raider: Definitive Edition je nyní dostupný v digitálním obchodě Nintenda za 20 dolarů (asi 420 korun). Majitelé dřívějších remasterů od Aspyru (konkrétně kolekcí Tomb Raider I-III Remastered nebo Tomb Raider IV-VI Remastered) navíc získají 10% slevu.

Nejnovější články