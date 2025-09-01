Střílečka Escape from Tarkov míří na Steam
zdroj: Foto: Escape from Tarkov

Střílečka Escape from Tarkov míří na Steam

PC MAC

1. 9. 2025 12:43 | autor: Ondřej Partl

Po mnoha letech příprav extrakční střílečka Escape from Tarkov míří k plnohodnotnému vydání. Jde o klíčový milník studia Battlestate Games, aby mohlo začít další kapitolu. A když už se blíží nové začátky, zjevně to bude se vším všudy.

Šéf studia Nikita Bujanov na sociálních sítích potvrdil, že se na Steamu brzy objeví stránka hry, která je předzvěstí jejího vydání na oblíbené platformě. Konkrétní datum, kdy populární střílečka na největší digitální obchod s PC hrami zamíří, zatím neznáme. Přesto je snadné si domyslet, že inkriminovaným dnem bude 15. listopadu, kdy má vyjít ve verzi 1.0.

Pokud jste chtěli dosud Escape from Tarkov hrát, museli jste si kopii zakoupit na oficiálních stránkách hry. K dispozici je mnoho různých edic, které se liší bonusovým obsahem. Ta nejdražší vás vyjde na 250 eur a kromě velkého prostoru pro výbavu nabízí přístup k season passu i lepší postoj virtuálních obchodníků.

Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
