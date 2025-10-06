Streamer po 14 letech došel na konec mapy v Minecraftu

Procedurální generování kostičkového světa Minecraftu má svá omezení. Pokud budete cestovat dostatečně dlouho, nejdříve dorazíte do oblasti, kde se pohyb poněkud roztřese. Když třas překonáte a budete cestovat dál, dorazíte do Far Lands, kde bloky tvoří až mimozemskou scenérii gigantických nebeských struktur. Místo, kam se po 14 letech konečně dostal i streamer Kurt J. Mac.
Jeho cesta začala v březnu 2011, přičemž do cílové destinace dorazil 4. října 2025. Po celou dobu své cesty vybíral peníze na dobrou věc, přesněji pro charitativní organizace Child’s Play, Direct Relief nebo Equal Justice Initiative. Po dosažení svého cíle vylezl na vrchol, kam umístil pamětní ceduli.
Streamer po dosažení pokračoval v prozkoumávání lokace, kde vytvořil novou základnu. Svůj pokus uskutečnil na verzi Beta 1.7.3, která předcházela opravě generování světa, jež původně nezamýšlené prvky v okrajových částech vygenerovaných světů odstranila.