Stellaris s novým DLC překopává další vývojovou cestu

Paradox pokračuje v podpoře vesmírné strategie Stellaris dalším DLC. Shadows of the Shroud slibuje kompletní přepracování psionické „Ascension Path“, se kterou se pojí i přehlednější a lépe odměňující interakce s dimenzí zvanou Shroud.
Psionická cesta se rozdělí do tří fází, kde se budete připravovat, navazovat kontakt a volit si patrona. Podle toho svou civilizaci posílíte, ale zároveň se mohou ukázat dodatečné hrozby ovlivněním přátel i nepřátel v systému. Jednou z novinek bude tzv. „shroud panel“, kde hráči přehledně uvidí svůj postup ve Shroudu i vztahy s kosmickými patrony.
zdroj: Paradox Interactive
Shadows of the Shroud vyjde 22. září a jde o završení série přepracovaných vývojových cest, které začalo kybernetickým The Machine Age, pokračovalo biologickým BioGenesis a končí aktuálním Shroudem.
Cena nového DLC je 19,99 eur a Paradox slibuje, že výsledek tentokrát bude lépe vyvážený a bez zbytečných chyb, které provázely předchozí rozšíření, což komunita moc pozitivně nebrala. I proto se přísun dalšího obsahu zpomalil.