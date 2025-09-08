Stellaris s novým DLC překopává další vývojovou cestu
zdroj: Paradox Interactive

Stellaris s novým DLC překopává další vývojovou cestu

PlayStation 4 PC Xbox One PS4 Pro Xbox One X Xbox Series

8. 9. 2025 11:45 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Paradox pokračuje v podpoře vesmírné strategie Stellaris dalším DLC. Shadows of the Shroud slibuje kompletní přepracování psionické „Ascension Path“, se kterou se pojí i přehlednější a lépe odměňující interakce s dimenzí zvanou Shroud.

Psionická cesta se rozdělí do tří fází, kde se budete připravovat, navazovat kontakt a volit si patrona. Podle toho svou civilizaci posílíte, ale zároveň se mohou ukázat dodatečné hrozby ovlivněním přátel i nepřátel v systému. Jednou z novinek bude tzv. „shroud panel“, kde hráči přehledně uvidí svůj postup ve Shroudu i vztahy s kosmickými patrony. 

zdroj: Paradox Interactive

Shadows of the Shroud vyjde 22. září a jde o završení série přepracovaných vývojových cest, které začalo kybernetickým The Machine Age, pokračovalo biologickým BioGenesis a končí aktuálním Shroudem.

Cena nového DLC je 19,99 eur a Paradox slibuje, že výsledek tentokrát bude lépe vyvážený a bez zbytečných chyb, které provázely předchozí rozšíření, což komunita moc pozitivně nebrala. I proto se přísun dalšího obsahu zpomalil.

Smarty.cz
Tagy:
vesmír strategie sci-fi vesmírný 4X
Zdroje:
Paradox Interactive
Hry:
Stellaris Stellaris: Shadows of the Shroud
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Stellaris: Shadows of The Shroud – Příběhová ukázka
Stellaris: Shadows of The Shroud – Příběhová ukázka
Marvel Rivals – 4. sezóna
Marvel Rivals – 4. sezóna
Fight Club #740 – jaká je budoucnost Metal Gearu?
Fight Club #740 – jaká je budoucnost Metal Gearu?
007: First Light – Záběry z hraní
007: First Light – Záběry z hraní
007: First Light – Gameplay Trailer
007: First Light – Gameplay Trailer
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater || GamesPlay
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater || GamesPlay
Kromlech - Deep Dive
Kromlech - Deep Dive
Hell Let Loose: Vietnam – Představení
Hell Let Loose: Vietnam – Představení
Space Marine 2 – Druhý rok
Space Marine 2 – Druhý rok
Battlefield 6 – PC aspekty
Battlefield 6 – PC aspekty
Lost Soul Aside – Demoverze
Lost Soul Aside – Demoverze
No Man's Sky - Voyagers Trailer
No Man's Sky - Voyagers Trailer
Fight Club #739 – dozvuky Gamescomu
Fight Club #739 – dozvuky Gamescomu
Helldivers 2 - Into The Unjust Developer Deep Dive
Helldivers 2 - Into The Unjust Developer Deep Dive
Heroes of Might and Magic – 30. výročí
Heroes of Might and Magic – 30. výročí
inZoi: Island Getaway - Trailer
inZoi: Island Getaway - Trailer
Outlaws + Handful of Missions: Remaster – Oznámení
Outlaws + Handful of Missions: Remaster – Oznámení
Hollow Knight: Silksong – Datum vydání
Hollow Knight: Silksong – Datum vydání
The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu

Nejnovější články