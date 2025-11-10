Snake míří do vojenské akce Delta Force
Vojenská free-to-play akce Delta Force od vydání získala kontroverzní kampaň, konzolovou verzi a k tomu několik multiplayerových sezón. Další se už pomalu blíží, a s ní i velké překvapení v rámci jedné spolupráce.

Už 19. prosince odstartuje unikátní událost, která vyvrcholí 1. ledna 2026 příchodem Naked Snakea ze série Metal Gear Solid s hlasem Davida Haytera. Kultovní hrdina bude alternativním vzhledem pro postavu jménem Nox, jež do hry přišla společně se čtvrtou sezónou a je zaměřená na kradmý postup díky brýlím pro noční vidění.

Nový vzhled potkáte v režimech Operations i Warfare. Nový příděl obsahu ale proběhne už 18. listopadu, kdy odstartuje samotná sezóna s novými mapami, zbraněmi a dalšími vychytávkami. Jednou z nich je nativní podpora klávesnice a myši u konzolových hráčů, kteří navíc mohou z hraní mezi platformami vyhodit „PCčkáře“.

Šéf vývoje Shadow Guo nastínil, že v budoucnosti se hráči Delta Force mohou těšit na další podobné spolupráce. Detaily si ale zatím nechává pro sebe.

Nejnovější články