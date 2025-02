Kampaň Delta Force: Black Hawk Down bude zcela zdarma a vychází ještě tento týden

Kdysi slavná vojenská střílečka Delta Force vyšla začátkem prosince za nepříliš hlasitých fanfár a ani v uživatelských recenzích na Steamu nijaké povzbuzení nezažehla. Tvůrci ze studia Team Jade se proto snaží nalákat na kooperativní příběhovou kampaň, která do moderní podoby převádí kultovní film Černý jestřáb sestřelen z počátku milénia.

Co začínalo jako jednoduchá mise, se promění v boj o holý život v centru Mogadiša, hlavního města Somálska, když je vrtulník UH-60 s kódovým označením 61 sestřelen. A právě události filmu, respektive stejnojmenné hry z roku 2003, respektive knihy, podle které byl snímek natočený, bude sledovat i příběhová kampaň o sedmi misích.

Black Hawk Down - FREE TO PLAY on Feb 21!



As a gesture of gratitude to all the Operators since the Open Beta: Black Hawk Down's Co-Op Campaign launches FREE on day one!



Squad up, stay sharp, and overcome!