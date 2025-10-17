Silent Hill 2 remake překročil 2,5 milionu prodaných kopií

Konami nemá špatné období. Kontroverze sice kolem společnosti nadále poletují, ale v posledních měsících zaznamenalo sympatické úspěchy s předělávkami Metal Gear Solid Delta: Snake Eater a Silent Hill 2. První zvládl v den vydání prodat milion kusů, zatímco psychologický horor má rok po vydání na kontě 2,5 milionů prodaných kopií.
Za posledních necelých 9 měsíců se tedy prodalo dalšího půl milionu digitálních a fyzických kusů, čemuž jistě pomohl i nedávný úspěch Silent Hill f. Vzhledem k tomu, že série má aktuálně na kontě kolem 12 milionů prodaných kopií, je remake jedním z nejúspěšnějších dílů tohoto letitého strašení.
Úspěch je za nás rozhodně zasloužený, protože si novodobý Silent Hill 2 v recenzi vysloužil nádherných 9 bodů z 10 a řadíme ho mezi jedny z nejlepších předělávek historie.