Silent Hill 2 remake překročil 2,5 milionu prodaných kopií

Konami nemá špatné období. Kontroverze sice kolem společnosti nadále poletují, ale v posledních měsících zaznamenalo sympatické úspěchy s předělávkami Metal Gear Solid Delta: Snake Eater a Silent Hill 2. První zvládl v den vydání prodat milion kusů, zatímco psychologický horor má rok po vydání na kontě 2,5 milionů prodaných kopií.

Za posledních necelých 9 měsíců se tedy prodalo dalšího půl milionu digitálních a fyzických kusů, čemuž jistě pomohl i nedávný úspěch Silent Hill f. Vzhledem k tomu, že série má aktuálně na kontě kolem 12 milionů prodaných kopií, je remake jedním z nejúspěšnějších dílů tohoto letitého strašení.

zdroj: vlastní video redakce

Úspěch je za nás rozhodně zasloužený, protože si novodobý Silent Hill 2 v recenzi vysloužil nádherných 9 bodů z 10 a řadíme ho mezi jedny z nejlepších předělávek historie.

