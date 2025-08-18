Shenmue 3 se vrací ve vylepšené edici nejen s hezčí grafikou
zdroj: tisková zpráva

PC PS4 Pro Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series

18. 8. 2025 18:45 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

Těsně před začátkem letošního Gamescomu přichází oznámení Shenmue 3 Enhanced, které vydavatel ININ Games a vývojář Ju Suzuki popisují jako nejvytříbenější verzi epického putování Rjóa Hazukiho. Vylepšená edice dorazí na PS5, Xbox Series X/S, PC (Steam a Epic Games Store) a také na zatím nespecifikovanou platformu od Nintenda, kdy se pochopitelně nabízí Switch 2.

Vylepšená verze přinese ostřejší textury, rychlejší načítání, plynulejší souboje a větší množství NPC na scéně, díky čemuž bude město Niaowu působit živěji než kdy dřív. Zatím však nemáme k dispozici žádné screenshoty ani videa. 

Nechybí ani možnost zahrát si s klasickým úhlem kamery inspirovaným Shenmue I & II, možnost zapnout si neomezenou výdrž a další úpravy herního tempa. Tvůrci zároveň potvrdili, že majitelé původního Shenmue 3 na PS4 a PC dostanou nabídku zvýhodněného upgradu, jejíž detaily zveřejní brzy.

