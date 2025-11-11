První fyzický PokéPark se otevře v únoru
První fyzický PokéPark se otevře v únoru

11. 11. 2025 12:57

Vůbec první trvalý Pokémon park PokéPark Kanto otevře své brány 5. února 2026. Otevření přichází o několik měsíců dříve, než se původně očekávalo. Nachází se v areálu Yomiurilandu, populárního zábavního parku v Tokiu.

„Zahrajte si s mnoha Pokémony v Pokémon Forest, nakupujte exkluzivní zboží na Pokémon Trainers’ Marketu, užijte si vystoupení v Gymu nebo zažijte akci v Battle Courtu,“ láká oficiální popis atrakcí.

Park bude rozdělen na dvě hlavní části – Pokémon Forest a Sedge Town. Lesní část nabídne tematické stezky s více než desítkami soch Pokémonů rozmístěných v prostředí připomínajícím jejich přirozené biotopy. Ačkoliv název odkazuje na oblast Kanto, objeví se zde i Pokémoni z jiných regionů.

Sedge Town bude centrem obchodu a zábavy – nabídne obchody, kavárny, představení a další atrakce. Zde se bude konat i speciální show Pika Pika Sparks, která slibuje hudbu, světelné efekty a živá vystoupení Pikachua a jeho přátel.

Prodej vstupenek začne 21. listopadu 2025. Japonští návštěvníci se budou moci o lístky ucházet prostřednictvím loterie, zatímco detaily o prodeji pro mezinárodní návštěvníky budou oznámeny později.

 

