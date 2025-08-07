PlayStationu 5 se prodalo přes 80 milionů kusů

Sony zveřejnila výsledky hospodaření za první čtvrtletí fiskálního roku 2025 (od dubna do konce června) a může si připsat důležitý milník – konzole PlayStation 5 se k dnešnímu dni dostala na 80,3 milionu prodaných kusů. Jen za uplynulé čtvrtletí do obchodů dorazilo 2,5 milionu PS5, což je mírný nárůst oproti stejnému období loňského roku (2,4 milionu).
Celkově jde o další úspěšné období pro divizi PlayStation. Prodeje her výrazně vzrostly: Zatímco loni se v uplynulém čtvrtletí prodalo 53,6 milionu her, letos je to už 65,9 milionu, což představuje 23% nárůst. Rostly i prodeje exkluzivních titulů od Sony – ze 6 milionů na 6,9 milionu kusů (+15 %). Trend digitálních nákupů pokračuje a poprvé v historii tvoří digitální distribuce 83 % všech prodejů her pro PS5 (oproti 80 % loni).
Sílí také aktivita hráčů – počet měsíčně aktivních uživatelů PlayStation Network se zvýšil ze 116 milionů na 123 milionů, což je meziroční růst o 6 %. Celkový příjem herní a síťové divize meziročně stoupl o 8 %. Je ale pravda, že PS5 zatím v tempu prodejů mírně zaostává za předchozí generací – v červnu 2018 už měl PlayStation 4 na kontě 82,3 milionu dodaných kusů.