PlayStationu 5 se prodalo přes 80 milionů kusů
zdroj: MP.cz

PlayStationu 5 se prodalo přes 80 milionů kusů

7. 8. 2025 12:34 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Sony zveřejnila výsledky hospodaření za první čtvrtletí fiskálního roku 2025 (od dubna do konce června) a může si připsat důležitý milník – konzole PlayStation 5 se k dnešnímu dni dostala na 80,3 milionu prodaných kusů. Jen za uplynulé čtvrtletí do obchodů dorazilo 2,5 milionu PS5, což je mírný nárůst oproti stejnému období loňského roku (2,4 milionu).

PlayStation 5 Pro
Recenze
PlayStation 5 Pro – recenze konzole, kterou zatím nepotřebujete, ale chcete

Celkově jde o další úspěšné období pro divizi PlayStation. Prodeje her výrazně vzrostly: Zatímco loni se v uplynulém čtvrtletí prodalo 53,6 milionu her, letos je to už 65,9 milionu, což představuje 23% nárůst. Rostly i prodeje exkluzivních titulů od Sony – ze 6 milionů na 6,9 milionu kusů (+15 %). Trend digitálních nákupů pokračuje a poprvé v historii tvoří digitální distribuce 83 % všech prodejů her pro PS5 (oproti 80 % loni).

Sílí také aktivita hráčů – počet měsíčně aktivních uživatelů PlayStation Network se zvýšil ze 116 milionů na 123 milionů, což je meziroční růst o 6 %. Celkový příjem herní a síťové divize meziročně stoupl o 8 %. Je ale pravda, že PS5 zatím v tempu prodejů mírně zaostává za předchozí generací – v červnu 2018 už měl PlayStation 4 na kontě 82,3 milionu dodaných kusů.

Smarty.cz
Tagy:
playstation prodeje
Zdroje:
Sony
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Mafia: The Old Country || GamesPlay
Mafia: The Old Country || GamesPlay
Ashes of the Singularity II - Oznámení
Ashes of the Singularity II - Oznámení
Fight Club #736 – o Kromlechu s Pavlem Makalem
Fight Club #736 – o Kromlechu s Pavlem Makalem
Formula Legends - Oznámení
Formula Legends - Oznámení
World of Warships - 80. výročí konce 2. světové války
World of Warships - 80. výročí konce 2. světové války
Darksiders 4 - Teaser Trailer
Darksiders 4 - Teaser Trailer
Gothic Remake - Xardas Trailer
Gothic Remake - Xardas Trailer
The Guild: Europa 1410 - Oznámení
The Guild: Europa 1410 - Oznámení
Titan Quest II - Early Access Launch Trailer
Titan Quest II - Early Access Launch Trailer
Sacred 2: Fallen Angel Remaster - Oznámení
Sacred 2: Fallen Angel Remaster - Oznámení
Octopath Traveler 0 - Oznámení
Octopath Traveler 0 - Oznámení
Cronos: The New Dawn – Datum vydání
Cronos: The New Dawn – Datum vydání
Plants vs. Zombies: Replanted - Oznámení
Plants vs. Zombies: Replanted - Oznámení
Fight Club #735 – jak vzniká herní recenze?
Fight Club #735 – jak vzniká herní recenze?
Elden Ring Nightreign – Režim pro dva
Elden Ring Nightreign – Režim pro dva
Wuchang: Fallen Feathers || GamesPlay
Wuchang: Fallen Feathers || GamesPlay
Ferocious – Příběhová ukázka
Ferocious – Příběhová ukázka
Grounded 2 – Příběhová ukázka
Grounded 2 – Příběhová ukázka
Battlefield 6 – Oznámení
Battlefield 6 – Oznámení
Fight Club #734 – naše oblíbené herní soundtracky
Fight Club #734 – naše oblíbené herní soundtracky

Nejnovější články