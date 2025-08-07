Peklo v nás vystrčí růžky příští týden. Hell is Us dostane demo na PC, Xboxu i PlayStationu
zdroj: Rogue Factor

PC PlayStation 5 Xbox Series

7. 8. 2025 12:00 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

Atmosférická akce Hell is Us, ve které se hlavní role ujal Elias Toufexis (známý jako Adam Jensen z Deus Ex), dostane 12. srpna hratelné demo na PC, PS5 a Xbox Series X/S. Na vlastní kůži si tak budete moct vyzkoušet temnou, napjatou atmosféru izolované země zmítané válkou a záhadnou pohromou s původem v minulosti hlavního hrdiny.

zdroj: Nacon

Původně byla ukázka dostupná pouze na PC, ale studio Rogue Factor zapracovalo na optimalizaci a přináší vylepšenou verzi i na konzole. PC verze teď nabídne 4K při 60 snímcích za sekundu, stejný framerate potvrdili vývojáři i pro PS5. Plná hra vychází 4. září, a pokud vás láká stylový mix boje, tajemství a psychologického dramatu, demo je ideální příležitost, jak si Hell is Us předem osahat.

Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
