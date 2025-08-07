Peklo v nás vystrčí růžky příští týden. Hell is Us dostane demo na PC, Xboxu i PlayStationu

Atmosférická akce Hell is Us, ve které se hlavní role ujal Elias Toufexis (známý jako Adam Jensen z Deus Ex), dostane 12. srpna hratelné demo na PC, PS5 a Xbox Series X/S. Na vlastní kůži si tak budete moct vyzkoušet temnou, napjatou atmosféru izolované země zmítané válkou a záhadnou pohromou s původem v minulosti hlavního hrdiny.
zdroj: Nacon
Původně byla ukázka dostupná pouze na PC, ale studio Rogue Factor zapracovalo na optimalizaci a přináší vylepšenou verzi i na konzole. PC verze teď nabídne 4K při 60 snímcích za sekundu, stejný framerate potvrdili vývojáři i pro PS5. Plná hra vychází 4. září, a pokud vás láká stylový mix boje, tajemství a psychologického dramatu, demo je ideální příležitost, jak si Hell is Us předem osahat.
Oh yes, PC is coming back too! pic.twitter.com/VS5Ge6k05B— Hell is Us (@HellisUsGame) August 5, 2025