Nový update pro Wuchang: Fallen Feathers pobouřil fanoušky. Spekuluje se o cenzuře
zdroj: Leenzee Games

Nový update pro Wuchang: Fallen Feathers pobouřil fanoušky. Spekuluje se o cenzuře

PC PlayStation 5 Xbox Series

15. 8. 2025 14:00 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Přestože se Kubovi soulsovka Wuchang: Fallen Feathers líbila (recenze), plejáda technických problémů způsobila, že hráči z ní moc nadšení nejsou. Ke špatnému běhu a optimalizaci se teď ale řadí i kontroverzní srpnová aktualizace na verzi 1.5.

Patch zasáhl do pojetí hry, kdy brání usmrcení některých bossů. Ti se místo smrti přesunou do vyčerpaného stavu a nadále existují v aréně. Někteří to označují za bizarní cenzuru, která mění vyznění a atmosféru.

zdroj: Vlastní

Na to jsou i napojené změny v příběhu, které reflektují zamezení smrti, což už je opravdu velký zásah do původní podoby. Stejně jako fakt, že ve vybraných pasážích na vás někteří nepřátelé nově neutočí, čímž se značně snižuje náročnost některých míst.

Aktualizace samozřejmě nebyla jenom o těchto negativně vnímaných úpravách. Hráči hlásí zlepšení technického stavu i uživatelského rozhraní. Druhá strana mince je ale silnější a aktuálně se spekuluje nad tím, proč k tak velkým zásahům došlo. Jedním z nejskloňovanějších důvodů je tlak ze strany čínských nacionalistů. Zatím jde ale o čisté spekulace.

Smarty.cz
Tagy:
akční fantasy RPG souls like čínská mytologie
Zdroje:
PC Gamer, Insider Gaming
Hry:
Wuchang: Fallen Feathers
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Dying Light: The Beast – Bober
Dying Light: The Beast – Bober
Football Manager 26 - Teaser
Football Manager 26 - Teaser
Woochi the Wayfarer - Teaser
Woochi the Wayfarer - Teaser
Fight Club #737 – o úpadku slavných studií
Fight Club #737 – o úpadku slavných studií
Stronghold Crusader: Definitive Edition – První velká aktualizace
Stronghold Crusader: Definitive Edition – První velká aktualizace
DOOM: The Dark Ages – Druhá aktualizace
DOOM: The Dark Ages – Druhá aktualizace
Heretic + Hexen – Ukázka k vydání
Heretic + Hexen – Ukázka k vydání
World of Tanks – 15 let přátelství: Cesta vzpomínkami
World of Tanks – 15 let přátelství: Cesta vzpomínkami
Mafia: The Old Country || GamesPlay
Mafia: The Old Country || GamesPlay
Ashes of the Singularity II - Oznámení
Ashes of the Singularity II - Oznámení
Fight Club #736 – o Kromlechu s Pavlem Makalem
Fight Club #736 – o Kromlechu s Pavlem Makalem
Formula Legends - Oznámení
Formula Legends - Oznámení
World of Warships - 80. výročí konce 2. světové války
World of Warships - 80. výročí konce 2. světové války
Darksiders 4 - Teaser Trailer
Darksiders 4 - Teaser Trailer
Gothic Remake - Xardas Trailer
Gothic Remake - Xardas Trailer
The Guild: Europa 1410 - Oznámení
The Guild: Europa 1410 - Oznámení
Titan Quest II - Early Access Launch Trailer
Titan Quest II - Early Access Launch Trailer
Sacred 2: Fallen Angel Remaster - Oznámení
Sacred 2: Fallen Angel Remaster - Oznámení
Octopath Traveler 0 - Oznámení
Octopath Traveler 0 - Oznámení
Cronos: The New Dawn – Datum vydání
Cronos: The New Dawn – Datum vydání

Nejnovější články