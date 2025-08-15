Nový update pro Wuchang: Fallen Feathers pobouřil fanoušky. Spekuluje se o cenzuře

Přestože se Kubovi soulsovka Wuchang: Fallen Feathers líbila (recenze), plejáda technických problémů způsobila, že hráči z ní moc nadšení nejsou. Ke špatnému běhu a optimalizaci se teď ale řadí i kontroverzní srpnová aktualizace na verzi 1.5.
Patch zasáhl do pojetí hry, kdy brání usmrcení některých bossů. Ti se místo smrti přesunou do vyčerpaného stavu a nadále existují v aréně. Někteří to označují za bizarní cenzuru, která mění vyznění a atmosféru.
zdroj: Vlastní
Na to jsou i napojené změny v příběhu, které reflektují zamezení smrti, což už je opravdu velký zásah do původní podoby. Stejně jako fakt, že ve vybraných pasážích na vás někteří nepřátelé nově neutočí, čímž se značně snižuje náročnost některých míst.
Aktualizace samozřejmě nebyla jenom o těchto negativně vnímaných úpravách. Hráči hlásí zlepšení technického stavu i uživatelského rozhraní. Druhá strana mince je ale silnější a aktuálně se spekuluje nad tím, proč k tak velkým zásahům došlo. Jedním z nejskloňovanějších důvodů je tlak ze strany čínských nacionalistů. Zatím jde ale o čisté spekulace.