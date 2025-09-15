Nordic Horizons pro Euro Truck Simulator 2 ukazují krásy Skandinávie
zdroj: SCS Software

Nordic Horizons pro Euro Truck Simulator 2 ukazují krásy Skandinávie

15. 9. 2025

Nordic Horizons je jedním z chystaných rozšíření pro tuzemský Euro Truck Simulator 2, které přidá severní oblasti Evropy. Krásné, přesto nebezpečné části Norska, Švédska a Finska nabídnou lákavé prostředí, které v novém videu láká na divokou přírodu i známá města.

Necelá půlhodina záběrů z hraní rozpracované verze ukazuje, jak rozličné prostředí bude, a připomene, že kromě úzkých silnic nabídne i široké tahy, kde bude manipulace s nákladem jedna velká radost. Projedete se ale i rybářskými vesničkami a podvodními tunely.

zdroj: SCS Software

Společně s novým kusem mapy se vývojáři zaměří na přepracování těch už existujících, aby lépe odpovídaly míře detailnosti z DLC. Kromě ostřejších textur se změny dotknou i hustší vegetace, aktualizovaných cest a upravených míst zájmu.

Přestože se SCS Software pochlubilo bohatou ukázkou, datum vydání studio stále neoznámilo. Dá se však předpokládat, že bychom od něj nemuseli být daleko.

Ondřej Partl
Nejnovější články