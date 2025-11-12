Nintendo dnes ukáže první upoutávku ze Super Mario galaktického filmu

Nintendo dnes odpoledne představí vůbec první trailer k pokračování Super Mario Bros. ve filmu. Animovaný snímek, který do české distribuce zamíří pod názvem Super Mario galaktický film (v originále The Super Mario Galaxy Movie), se v rámci speciálního Directu ukáže v 15:00. Živě ho budete moct sledovat na oficiálních kanálech Nintenda.
Společnost už dopředu potvrdila, že během streamu neodhalí žádné nové hry, vše se bude točit výhradně kolem chystané filmové adaptace. Film vychází z oblíbené 3D skákačky Super Mario Galaxy, takže fanoušci očekávají návrat známých postav i nové tváře. Podle všeho se můžeme těšit na Yoshiho, jehož přítomnost nedávno propálil obal limitované edice sušenek Pilsbury a deodorantu Old Spice. Premiéra Super Mario galaktického filmu v českých kinech je plánovaná na 2. dubna 2026.