Na Epicu je zdarma rychlá akce, roguelite plošinovka a příjemná tahovka
zdroj: Foto: Chimera Entertainment

14. 11. 2025 12:17

Radost budou mít ti, kdo mají na počítačích stažený Epic Games Store. Díky včerejšímu čtvrtku se do bezplatné nabídky dostala rovnou trojice titulů pokrývající různé herní žánry.

Tahounem je především roguelite plošinovka ScourgeBringer, kde se Kyhra snaží prozkoumat neznámé prostředí plné starodávných strojů na cestě za spasením lidstva. Zaujmout by vás ale mohla i muchovská tahovka Songs of Silence, kterou Michal Krupička pojmenoval coby „nejinovativnějšího nástupce Heroes of Might & Magic“.

Trojici doplňuje týmová multiplayerovka Zero Hour odehrávající se ve fiktivních lokací založených na dnešní Bangladéši. Studio s ní slibuje pomalou akci, kde musíte myslet na své zdroje, abyste uspěli.

Všechny tři hry budou zdarma dostupné do 20. listopadu 17:00. Poté se vrhnete do další tahové strategie s roguelike prvky, tentokrát v podobě kreslené karetky Zoeti.

Nejnovější články