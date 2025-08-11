Na další špionážní akci od Kodžimy si ještě dlouho počkáme

Legendární Hideo Kodžima nemá čas na odpočinek. Sice nedávno vydal Death Stranding 2: On the Beach, ale v současnosti pracuje hned na několika dalších projektech. Jedním z nich je špionážní akce Physint, která vzniká ve spolupráci se Sony. Její vydání je ale na hony daleko.
Designér v rozhovoru pro Indiewire přiznal, že špionážní novinku tým zatím ani aktivně nevyvíjí. Momentálně se nachází ve fázi konceptu, takže na ní tvůrce pracuje sám. K tomu potvrdil, že je i nadále v plánu horor OD, na němž spolupracuje pro změnu s Xboxem.
zdroj: Sony
„Kontroluji data hráčů z celého světa – jaké zbraně používají, jaké trasy volí, všechny tyto údaje. A také vidím sem tam nějaké drobné chyby, takže rozhoduji, kde a co v Death Stranding 2 opravit. Také začínám spolupracovat s týmem na OD, protože to je nový projekt, a také sám pracuji na Physint, jelikož ten je zatím ve fázi koncepce. A také mám každý den všechny ty rozhovory a propagační akce,“ odpověděl Kodžima na dotaz, čím po vydání „turistické“ novinky vyplňuje své pracovní dny.
Pokud vám ale přeci jen podobné thrillery chybí, už za pár týdnů vychází Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, tedy předělávka jednoho ze zásadních Kodžimových děl. Jenom musíte mít na paměti, že remake je v plné režii Konami a původní autor ho tak trochu zatracuje.