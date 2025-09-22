Na brněnském Comic-Conu nebudou chybět herci z Kingdom Come

Začátkem listopadu obsadí brněnské výstaviště návaly velkých i malých nerdů. Comic-Con Brno & Junior slibuje nadupaný popkulturní program, kde se mimo jiné potkáte s oblíbenými herci a jinými známými postavami z oblíbených značek, jako je třeba Kingdom Come: Deliverance.
Na akci dorazí hlavní trojice herců z obou dílů, kterou je Tom McKay (Jindřich ze Skalice), Luke Dale (Jan Ptáček) a Logan Hiller (Ištván Tóth). Všichni tři budou na akci přítomní pouze první den festivalu, tedy v sobotu 1. listopadu, takže jestli chcete ukořistit podpis a společnou fotografii, musíte dorazit v tento den.
Samozřejmě nejde o jediná zajímavá jména. Svou přítomnost potvrdili třeba Christopher Judge (Teal'c z Hvězdné brány nebo Kratos z God of War), Predrag Bjelac (Harry Potter) nebo Lance Kinsey (Policejní akademie). Kategorii neherců naplňuje Petr Kopl (Pérák), C. J. Tudor (kniha Kříďák) či Alison Belsham (Nevinní andělé).