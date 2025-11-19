Megabonk odstupuje z The Game Awards. „Nejsem debutant,“ přiznal tvůrce

Automatický roguelike Megabonk, inspirovaný fenoménem Vampire Survivors, se sice dostal mezi nominace na The Game Awards v kategorii Nejlepší indie debut, o okřídlenou sošku se ale nakonec s ostatními neutká. Autor hry vystupující jako John Megabonk (na Steamu uváděný pod přezdívkou Vedinad), požádal o stažení hry z nominací s tím, že Megabonk není jeho debut. V minulosti už totiž vydal několik her pod hlavičkou jinak pojmenovaných studií. Podle svých slov si nominace nesmírně váží, ale myslí si, že do této kategorie skrz předchozí zkušenosti nepatří.
Vedinad proto veřejně vyzval fanoušky, aby svůj hlas raději věnovali některému z dalších skutečně debutujících tvůrčích týmů. Krátce po jeho prohlášení Geoff Keighley potvrdil, že Megabonk z hlasování zmizí, a ocenil autorovu poctivost i ohleduplnost vůči ostatním nominovaným. Jestli jeho výtvor nahradí jiná nominace, zatím není jisté. Vedinad mezitím poděkoval za podporu a přislíbil pro svůj roguelike survival brzký update.