Mafia: The Old Country slaví přes milion prodaných kopií

Mafia: The Old Country obecně potěšila jak fanoušky, tak i vývojářský tým. Dle prvních statistik se hře údajně povedlo mezi lidi dostat přes 800 tisíc kopií během prvních 5 dní. Jde o slušnou výkonnost, která v podobně pozitivním trendu pokračuje.
Podle čísel společnosti Alinea Analytics (děkujeme Mafia Game Videos) hra dosud prodala přes 1,2 milionu kopií, čímž dle všeho překonala očekávání vydavatele. Největší podíl z prodejů si pro sebe ukousl PlayStation se 643 tisíci kusy. Druhý je Steam s 337 tisíci a poslední Xbox s 117 tisíci.
zdroj: Vlastní
Přirozeně nejde o oficiální čísla, existuje ale jen málo důvodů, proč jim nevěřit. Koneckonců se Mafia: The Old Country v srpnu stala nejstahovanější hrou v evropském PlayStation Store, takže se řady hráčů přesvědčily, že příběh Enza Favara nabízí příjemný výlet na Sicílii.