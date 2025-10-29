zdroj: Ice-Pick Lodge

PC

Kultovní horor Darkwood dostává pokračování od vývojářů, které byste netipovali

29. 10. 2025

Darkwood 2
Atmosférický horor z ptačí perspektivy Darkwood se po letech vrací s pokračováním. Původní studio Acid Wizard sice zůstává držitelem značky a bude na hru dohlížet ze své pauzy na neurčito, vývoj samotný nicméně převzalo legendární ruské studio Ice-Pick Lodge, známé především sérií bezútěšných příběhových survivalů Pathologic. Spolupráce budiž příslibem ještě syrovějšího a nepředvídatelnějšího zážitku, než jaký nabízí první díl z roku 2017.

Darkwood 2 s vývojářskými studii vystřídá i zasazení. Místo temného lesa se ocitnete na vysychajícím mořském dně, kde se budete potulovat rozpukanou pouští, podmáčenými bažinami i hlubšími vodami, kde může číhat doslova cokoli. Důraz na přežití a napětí zůstává, ale biomy, hrozby i atmosféra budou odlišné. Hra míří na PC a podle dosavadních informací by se rovnou měla objevit také v Game Passu.

Darkwood 2
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
