Kooperativní Lego Voyagers vás útrapami kostek provedou už v září

Tvůrci Lego Builder’s Journey chystají nové kooperativní dobrodružství Lego Voyagers, které vyjde 15. září na PS5, PS4, Xbox Series X/S, Nintendo Switch a PC (Steam a Epic Games Store). Ujmete se dvojice stavebnicových přátel, kteří se vydávají zachránit opuštěnou vesmírnou loď a přitom prožijí cestu plnou objevů, kreativity a vzájemné spolupráce.
Hra nabídne lokální i online kooperaci, možnost přizvat kamaráda zdarma v rámci jedné kopie hry a především herní svět postavený celý z Lega, ve kterém budete v plastové kůži dvou kostek skákat, stavět, řešit hádanky a prozkoumávat malebné prostředí. Lego Voyagers slibuje poetický, beze slov vyprávěný příběh, který má připomenout, že dvě kostky jsou lepší než jedna.