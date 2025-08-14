Kooperativní Lego Voyagers vás útrapami kostek provedou už v září
Kooperativní Lego Voyagers vás útrapami kostek provedou už v září

PlayStation 4 PC PS4 Pro Switch PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

14. 8. 2025 10:30

Lego Voyagers
Lego Voyagers
Lego Voyagers
Tvůrci Lego Builder’s Journey chystají nové kooperativní dobrodružství Lego Voyagers, které vyjde 15. září na PS5, PS4, Xbox Series X/S, Nintendo Switch a PC (Steam a Epic Games Store). Ujmete se dvojice stavebnicových přátel, kteří se vydávají zachránit opuštěnou vesmírnou loď a přitom prožijí cestu plnou objevů, kreativity a vzájemné spolupráce.

Hra nabídne lokální i online kooperaci, možnost přizvat kamaráda zdarma v rámci jedné kopie hry a především herní svět postavený celý z Lega, ve kterém budete v plastové kůži dvou kostek skákat, stavět, řešit hádanky a prozkoumávat malebné prostředí. Lego Voyagers slibuje poetický, beze slov vyprávěný příběh, který má připomenout, že dvě kostky jsou lepší než jedna.

Tagy:
lego multiplayer kooperace akční adventura kooperační
Zdroje:
Annapurna Interactive
Hry:
Lego Voyagers
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
