Konec další exkluzivity Microsoftu. Slavná strategie míří na PlayStation
zdroj: Microsoft

20. 8. 2025 18:12 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Další potvrzení spekulací. Microsoft v poslední době dává hojně „své“ hry i ke konkurenci, takže si na PlayStationu lidé zahrají Forzu Horizon 5, Gears of War: Reloaded a teď i Age of Empires IV.

Strategie z oblíbené série na konzoli vyjde ve výroční edici, která se oproti původní liší tím, že její součástí je bezplatný obsah, kam spadá třeba Osmanská říše a obyvatelé vnitrostátního státu Mali. Kromě toho stejně jako xboxový bratranec přinese ovládání uzpůsobené gamepadům a čtyři historické kampaně.

zdroj: Microsoft

Dodatky Dynasties of the East, Knights of Cross and Rose a The Sultans Ascend si budete muset koupit samostatně, případně investovat do dražší prémiové edice, která mimo jiné zajistí až pětidenní předběžný přístup. Cena za základní edici je 999 korun.

Ondřej Partl
Ondřej Partl
