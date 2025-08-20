Konec další exkluzivity Microsoftu. Slavná strategie míří na PlayStation

Další potvrzení spekulací. Microsoft v poslední době dává hojně „své“ hry i ke konkurenci, takže si na PlayStationu lidé zahrají Forzu Horizon 5, Gears of War: Reloaded a teď i Age of Empires IV.
Strategie z oblíbené série na konzoli vyjde ve výroční edici, která se oproti původní liší tím, že její součástí je bezplatný obsah, kam spadá třeba Osmanská říše a obyvatelé vnitrostátního státu Mali. Kromě toho stejně jako xboxový bratranec přinese ovládání uzpůsobené gamepadům a čtyři historické kampaně.
zdroj: Microsoft
Dodatky Dynasties of the East, Knights of Cross and Rose a The Sultans Ascend si budete muset koupit samostatně, případně investovat do dražší prémiové edice, která mimo jiné zajistí až pětidenní předběžný přístup. Cena za základní edici je 999 korun.