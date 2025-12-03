Kodžima místo hollywoodské hvězdy. Vývojářská legenda dabuje krtka v Zootropolis 2

Vývojářská legenda Hideo Kodžima si střihne malou dabérskou roli v japonském dabingu animáku Zootropolis: Město zvířat 2, kde namluví postavu krtka Paula Moldebrandta, místního policistu. V původním znění tomuto hmyzožravci propůjčil hlas Josh Gad, v Japonsku jej však nahradí právě slavný herní designér. Film vstupuje do japonských kin 5. prosince a Kodžima v rozhovoru pro magazín Famitsu potvrdil, že nabídku dostal přímo od režiséra Jareda Bushe, což pro něj bylo velkou ctí.
Zároveň pro něj šlo o první zkušenost s dabováním celovečerního animovaného filmu. Přiznal, že ho samotné nahrávání i celý proces produkce velmi překvapily svou precizností a profesionalitou. Zároveň zmínil, že první Zootropolis patří k jeho nejoblíbenějším animákům a že pokračování podle něj původní film dokonce překoná. Do kina se na něj chystá se svým už odrostlejším dítětem, které už by zvládlo i původní znění, ale tentokrát dají z očividných důvodů přednost japonskému dabingu.