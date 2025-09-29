Killing Floor 3 se snaží o zlepšení novými zbraněmi
Killing Floor 3 se snaží o zlepšení novými zbraněmi

29. 9. 2025 10:37 | Aktuality | autor: Ondřej Partl

Killing Floor 3 vcelku úspěšně vrátilo metalovou řežbu zedů, kde se sice skrývalo několik kompromisů, nadále ale jde o sympatickou akci plnou krve (recenze). Fanoušci nicméně tolik spokojení nejsou a doufají, že se zážitek ze hry zlepší. Něco, o co se už pokusí update Rearmament.

Jeho ústředním motivem je trojice nových zbraní – mocná Streik Dual Defender Shotgun, přesná poloautomatická puška M14 EBR MOD 0 a všestranná MKR-350 Assault Rifle. Všechny novinky s sebou přináší i nové modifikace, s nimiž nejen, že vypadají ještě lépe, ale hlavně se zlepší jejich účinnost.

Mezitím se přepracování dočká systém perků. Nově půjde volně kombinovat perky a specialisty, což znamená, že už nebude existovat omezení na výhody pro specifickou herní třídu. Nechybí ani balanční úpravy, opravy chyb a zlepšení běhu.

Killing Floor 3 si zahrajete na PC, PlayStationu 5 i Xboxu Series X/S.

Nejnovější články