Katalog služby PlayStation Plus nabídne Mortal Kombat 1 a Spider-Mana
zdroj: Foto: Insomniac Games

Katalog služby PlayStation Plus nabídne Mortal Kombat 1 a Spider-Mana

PlayStation 4 PC GameCube PSOne DreamCast Nintendo 64 Xbox One PS4 Pro Switch Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series

15. 8. 2025 11:20 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Pokud si platíte dražší verze služby PlayStation Plus (Extra a Premium), máte přístup k herním katalogům, z něhož si po dobu placení můžete směle nabízet přítomné hry. Nováčci přibývají v podstatě každý měsíc, a nejinak tomu je v srpnu, který je docela nahuštěný.

Peloton hrdě vede krvavá bojovka Mortal Kombat 1, následovaná prvním Spider-Manem od Insomniacu. Pokud máte oba už koupené a odehrané, nabídnout si můžete i z menších her, jako je Sword of the Sea, Earth Defense Force 6, Unicorn Overlord, Atelier Ryza 3 Alchemist of the End & the Secret Key, Indika, Harold Halibut a Coral Island.

PlayStation Plus Extra a Premium – srpen 2025 zdroj: PlayStation

Pokud si platíte nejdražší úroveň Premium, máte ještě přístup ke klasikám z prvních PlayStationů, mezi něž se v srpnu připojí Resident Evil 2 a Resident Evil 3: Nemesis. Všechny zmíněné tituly se stanou součástí služby 19. srpna.

Všichni předplatitelé si navíc mohou do svých knihoven přidat a směle užívat Lies of P, DayZ a My Hero One’s Justice 2, které představují tradiční měsíční nabídku.

Smarty.cz
Tagy:
komiks Písek horor akční sci-fi survival adventura česká hra bojovka third person Spider-Man animace psychologický otevřený svět journey příběhová souls like akční RPG Pinocchio
Zdroje:
PlayStation
Hry:
Resident Evil 3: Nemesis Resident Evil 2 (1998) DayZ Spider-Man Harold Halibut Lies of P Mortal Kombat 1 Sword of the Sea Indika
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Dying Light: The Beast – Bober
Dying Light: The Beast – Bober
Football Manager 26 - Teaser
Football Manager 26 - Teaser
Woochi the Wayfarer - Teaser
Woochi the Wayfarer - Teaser
Fight Club #737 – o úpadku slavných studií
Fight Club #737 – o úpadku slavných studií
Stronghold Crusader: Definitive Edition – První velká aktualizace
Stronghold Crusader: Definitive Edition – První velká aktualizace
DOOM: The Dark Ages – Druhá aktualizace
DOOM: The Dark Ages – Druhá aktualizace
Heretic + Hexen – Ukázka k vydání
Heretic + Hexen – Ukázka k vydání
World of Tanks – 15 let přátelství: Cesta vzpomínkami
World of Tanks – 15 let přátelství: Cesta vzpomínkami
Mafia: The Old Country || GamesPlay
Mafia: The Old Country || GamesPlay
Ashes of the Singularity II - Oznámení
Ashes of the Singularity II - Oznámení
Fight Club #736 – o Kromlechu s Pavlem Makalem
Fight Club #736 – o Kromlechu s Pavlem Makalem
Formula Legends - Oznámení
Formula Legends - Oznámení
World of Warships - 80. výročí konce 2. světové války
World of Warships - 80. výročí konce 2. světové války
Darksiders 4 - Teaser Trailer
Darksiders 4 - Teaser Trailer
Gothic Remake - Xardas Trailer
Gothic Remake - Xardas Trailer
The Guild: Europa 1410 - Oznámení
The Guild: Europa 1410 - Oznámení
Titan Quest II - Early Access Launch Trailer
Titan Quest II - Early Access Launch Trailer
Sacred 2: Fallen Angel Remaster - Oznámení
Sacred 2: Fallen Angel Remaster - Oznámení
Octopath Traveler 0 - Oznámení
Octopath Traveler 0 - Oznámení
Cronos: The New Dawn – Datum vydání
Cronos: The New Dawn – Datum vydání

Nejnovější články