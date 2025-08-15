Katalog služby PlayStation Plus nabídne Mortal Kombat 1 a Spider-Mana

Pokud si platíte dražší verze služby PlayStation Plus (Extra a Premium), máte přístup k herním katalogům, z něhož si po dobu placení můžete směle nabízet přítomné hry. Nováčci přibývají v podstatě každý měsíc, a nejinak tomu je v srpnu, který je docela nahuštěný.
Peloton hrdě vede krvavá bojovka Mortal Kombat 1, následovaná prvním Spider-Manem od Insomniacu. Pokud máte oba už koupené a odehrané, nabídnout si můžete i z menších her, jako je Sword of the Sea, Earth Defense Force 6, Unicorn Overlord, Atelier Ryza 3 Alchemist of the End & the Secret Key, Indika, Harold Halibut a Coral Island.
Pokud si platíte nejdražší úroveň Premium, máte ještě přístup ke klasikám z prvních PlayStationů, mezi něž se v srpnu připojí Resident Evil 2 a Resident Evil 3: Nemesis. Všechny zmíněné tituly se stanou součástí služby 19. srpna.
Všichni předplatitelé si navíc mohou do svých knihoven přidat a směle užívat Lies of P, DayZ a My Hero One’s Justice 2, které představují tradiční měsíční nabídku.