Jak bude vypadat válčení v Europa Universalis V?

Od vydání Europa Universalis V nás dělí už jenom měsíc. Následně se konečně rozhodne, jestli bude nový díl ultimátní historickou strategií, jak se domnívá Aleš ve svých dojmech. Nakročeno je dobře snad ve všech aspektech.
Nové video mezitím důvěrně seznamuje s válčením a armádou. I když jde asi o nejméně oblíbený prvek série, tažení do boje je důležitou součástí každého vládnutí. Abyste v něm byli úspěšní, musíte dobře vyvážit odvody lidí na frontu, profesionální jednotky i pomocné síly. Pozor si také musíte dávat na zásobovací trasy, které mohou rozhodnout o úspěchu či neúspěchu tažení.
Obléhání opevnění dostane dodatečný realistický punc s dalšími taktickými možnostmi, přičemž svou moc půjde rozšiřovat i s pomocí námořnictva. Zakrnění se ale většinou rovná selhání, proto neustále vyvíjejte nové nástroje a taktiky, abyste ovládli celou mapu.
Dobývání i diplomacie v Europě Universalis V započne 4. listopadu na PC.