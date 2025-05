Europa Universalis V vypadá jako ultimátní historická strategie

8. 5. 2025 19:00 | Dojmy z hraní | autor: Aleš Smutný

Do stáje Paradox Interactive patří tři hlavní strategické značky – Hearts of Iron, Crusader Kings a Europa Universalis. Zatímco první silně akcentuje válečnou složku, druhá roleplay a individuální roli historických osobností, ta třetí si vždy kladla za cíl přinést co nejkomplexnější simulaci správy středověkého a novověkého státu, ve kterém není prostor na ego jedinců a vše podléhá nemilosrdnému diktátu ekonomiky.

Nově oznámená Europa Universalis V ovšem vypadá, že vzala výzvu v oblasti komplexnosti opravdu vážně a já jsem se během svých několika hodin se (stále rozpracovanou) hrou mohl plně ponořit do správy státu. Pětka vychází dvanáct let po vydání předchozího dílu a je třeba říct, že stejný pokrok, který je vidět mezi Crusader Kings II a Crusader Kings III, najdete i zde.

To, že se záběr rozšiřuje ukazuje i start hry, který se posouvá dříve o více než sto let. Začínáte v první polovině 14. století. Při své volbě prvního státu, nerozumně patriotické, jsem se ocitl v roli Jana Lucemburského, respektive Českého království. V EUV nehrajete za rod, ale za stát. A ne, Ludvík XIV. se tu nemá co rozkřikovat, že stát je on. V téhle sérii je jen jedním ze jmen na cestě státního útvaru za přežitím.

zdroj: Paradox Interactive

Hra bude rozdělena na několik věků, mezi které bude patřit jak objevování – kdy se snažíte co nejvíce urvat pro sebe – až po věk revoluce, kdy se naopak budete snažit, aby různí Napoleonové neurvali pro sebe co nejvíce z vašeho státu. Střídání věků by mělo zajistit, že neustále budete řešit nové situace, že se bude dynamicky měnit to, co potřebujete zvládnout. Ať už jde o zahraniční výpravy, obchodní adaptaci na příliv nového zboží, tak i erupci nových revolučních myšlenek, které budou hrozit roztrhat předivo vaší společnosti na kusy.

První, čeho si všimnete, je nová 3D mapa, která dobře zobrazuje terén a dá vám napovědět, co asi můžete od území čekat. Europa Universalis V bude simulovat asi milion věcí. Kupříkladu to, jak velkou máte kontrolu nad svým vlastním územím. Čím dál bude část vašeho státu od nějakého velkého města, tím hůř se budou implementovat nařízení, tím méně daní se vybere a tím hůř budou vaše armády zásobované.

Nejde přitom jen o území, které teprve osidlujete, třeba jeden z amerických kontinentů. Neblaze proslulá krajina Pyrenejského poloostrova vám stejně dobře rozbije plány na hezky vyrovnanou hospodářskou správu. Samozřejmě můžete stavět cesty a silnice, abyste si pomohli, ale je lepší začít pracovat na vzdálenějších městských výspách, ze kterých se bude šířit civilizace a kontrola.



Můj začátek za Čechy byl příliš ambiciózní. Království je velké, řešíte spoustu věcí, šlechta a stavy vám hází klacky pod nohy a obchodní kontakty jsou obrovské. Prim opět hrají „pops“ a pokud tenhle termín neznáte, čeká vás, stejně jako u čtyřky, spousta dovzdělávání. Jelikož ve verzi hry, kterou jsme dostali do ruky, ještě nebyl tutorial, mé sebevědomí velmi rychle způsobilo pořádnou facku. Dvacítka nápadů a požadavků, které hned na počátku hry vyskákaly, mne zavalila tunou rozhodování v oblastech, o kterých jsem vlastně neměl přehled. Diplomacie, vojenství, obchod, společnost, náboženství… tohle všechno ve hře můžete řešit a rozhodně nemyslím, že byste při prvním hraní měli.

Naštěstí ve hře jde prakticky vše zautomatizovat. Nezajímá vás obchod? Nechte to na AI. Nezajímá vás z něj jen část trhů a některé chcete kontrolovat, protože je prostě důležité, co vaše hlavní provincie vyváží a naopak, že se importuje správný druh zboží? Zaklikněte si, že některé trhy prostě opět obstará umělá inteligence. Míra úprav je obrovská a opravdu si můžete (a měli byste) ušít zážitek sobě na míru. Popravdě jsem se v pozdější hře, už za jiný, menší stát, zaměřil na zámořské objevy a kolonizaci a nechal umělou inteligenci, ať se stará o starý kontinent.

Klasicky mě neoslovila válka, v níž samozřejmě Čechy hned jsou (kruciáta v Pobaltí), a která hodně připomíná Crusader Kings III a vlastně i předchozí díl ze série. Nicméně je třeba říct, že jsem válku považoval v Europě Universalis vždy jako nejméně atraktivní část celé simulace. Raději budu řešit diplomatické vztahy s Čínou a obchodní trasy s Afrikou, než posílat „doomstacky“ proti Francii.

Ačkoliv jsem měl v ruce ještě značně nedokončenou hru, kde tvůrci předem varovali, co vše ještě není ve finální podobě, už nyní mám zcela jasno o tom, že Europa Universalis V bude mamutí titul, který Paradox dokáže táhnout další roky. Detail hry a celkový záběr je prostě až bizarně obrovský. Rozhodně se na první hraní ostré verze připravím jak tutoriálem, tak si jej usnadním i správou menšího státu, který se ale v případě problémů může opřít o silného spojence. Už aby to tu bylo a já mohl na chvíli nechat odpočinout Crusadery.